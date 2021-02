Popularni voditelj se slomio i priznao: 'Srušio sam se nasred ulice i počeo jecati'

Nicky Campbell (59) popularni je britanski radijski voditelj koji radi na BBC-ju od 2003. godine, a sada je progovorio o svojoj borbi s psihičkim problemima. U emisiji 'The One Show on Tuesday Night' otkrio je kako mu je prošle godine dijagnosticiran bipolarni poremećaj, a govorio je i o tome kako je do toga došlo.

Njegova supruga Tina, kaže, je bila svjesna da nešto nije u redu puno prije nego što je on to shvatio dok je voditelj još bio u depresiji. U intervjuu se prisjetio kobnog dana kada je 'kap prelila čašu'.

"Vodio sam emisiju sa svojom fantastičnom kolegicom Rachel Burden. To je tako divna žena, vidjela je da nisam baš raspoložen i 'pokrivala' me", ispričao je voditelj i nastavio:

"Volim životinje i mislim da moramo više brige voditi o njima, a ne iskorištavati ih, Postao sam opsjednut time. Želio sam spasiti svaku životinju na svijetu. Tog sam jutra gledao potresne prizore slonova koji su uginuli na tračnicama u Indiji i osjećao sam se tako bespomoćno", kazao je i otkrio kako je potom izašao na ulicu, nasred koje se srušio i počeo jecati.

"U tom trenu, sve mi se 'nakupilo'. Nazvao sam Tinu i rekao: 'Dogodilo se. Nisam siguran da mogu dalje'. Ona mi je rekla da dođem kući, vratim se djeci, njoj i našem psu Maxwellu. Vratio sam se", ispričao je. Ubrzo je posjetio stručnjaka koji mu je dijagnosticirao bipolarni poremećaj.

O svemu kroz što prolazi voditelj je nedavno napisao i memoar 'One Of The Familly - Why a Dog Called Maxwell Changed My Life'.