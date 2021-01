Lijepa splitska glumica u vjenčanici poput one iz čuvenog spota Guns N' Rosesa

Što zajedničko imaju grupa Best, Guns n' Roses, Stanko Šarić i glumica Ana Uršula Najev? Na prvi pogled čudna kombinacija, no kad pogledate spot i poslušate pjesmu sve će vam biti jasno. Grupa Best, kraljevi zabave, predstavljaju pjesmu "Ljube moja", duet s legendom tamburaške glazbe, Stankom Šarićem.

U spotu glumi jedna od najtraženijih i najboljih mladih glumica, sjajna Ana Uršula Najev. Za potrebe spota Ana Uršula nosi unikatnu vjenčanicu izrađenu po uzoru na onu iz legedarnog spota Guns n' Rosesa, "November Rain". Pjesma Ljube moja prvi je singl s kojim Best najavljuje izlazak drugog studijskog albuma.

Glazbu i tekst potpisuje Darko Bakić, a produkciju Branimir Mihaljević. Za režiju spota zaslužan je Milan Latković dok je vjenčanica djelo dizajnerice Dore Vukušić. Kako Bestovcima nije strano praviti dobru zabavu tako su za potrebe videospota organizirali pravo malo vjenčanje sa svećenikom, gostima i fotografima. Spot je sniman u Maškovića Hanu u Vrani, u blizini Pakoštana.



"Velika nam je čast što je gospodin Stanko Šarić pristao na duet s nama. Stanka mnogi pamte kao pjevača legendarnih Zlatnih dukata. Vjerujem da će svi uživati i zabaljati se dok slušaju pjesmu, baš kao i mi dok smo je snimali", poručio je bubnjar benda Ante Cliff Barić.