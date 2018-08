Lidija Bačić: 'Ovo je jedini sex tape koji ćete vidjeti od mene'

Ta-daaa!😂😂 Ovo je jedini sex tape koji ćete vidjeti od mene😂😂😂😂😂😂 Ni sasvim gole i degradirajuće slike nećete doživjeti...😎 Ovo iživljavanje na svim pjevačicama mora prestati...to što je netko nekad nešto učinio ili bio nepažljiv-ne znači da bi i ostali to sebi dopustili😉 Znači, kad izađe nekome nova pjesma ili slika ...ne pišite kao bez mozga: .."Ništa od toga dok ne snimiš filmić na jahti"... "Skini se gola kako se slavna kolegica skinula"..."Sve ste vi iste"... Nismo! Od mene nećete nikada dobiti više od dobro odmjerenih showbizz fotki koje koristim za drustvene mreže ili koncertne nastupe...ali i nista manje od dobrih pjesama i dobrih koncerata😊 Poštujem sebe, svoju obitelj i neke granice neću prijeći...kao i mnoge kolegice... Zato...otkačite od samopouzdanih žena koje same grade svoju karijeru i malo stanite na loptu.Primitivno je etiketirati cijelu profesiju zbog pojedinaca. Uzivajte u zadnjim danima ljeta 2018 jer se ono nikad nece vratiti☀ Ja idem u naše lipo more🏝 Pozdrav #sretnaspretnapametna #istasiglas #nevereverphotoshop #planetlille

A post shared by LIDIJA BAČIĆ LILLE🇭🇷Singer🎤 (@lidijabacic_lile) on Aug 28, 2018 at 1:40am PDT