Oliverova supruga: Nismo se oprostili, to ne postoji, on zna da smo mi dobro

Prije gotovo mjesec dana napustio nas je pjevač Oliver Dragojević nakon jednogodišnje borbe sa zloćudnom bolesti.

– Ne znam što bih rekla. Evo, mi smo dobro. Bili smo spremni na sve, iako nikad ne možeš biti spreman na sve. Znali smo kako će ići – rekla je za 24 sata njegova supruga Vesna Dragojević.

Od supruga se, kaže, nije oprostila.

– Nitko nikad nije nešto rekao pa onda umro. Čovjek se gasi. Eto tako je. Oproštaj ne postoji – dodala je.

Nakon što mu je dijagnosticirana bolest, Oliver se povukao iz javnosti u Velu Luku, a u Split je dolazio samo na terapije.

Posljednjih mjesec dana prije nego što je izgubio bitku s bolešću proveo je u splitskoj bolnici.

– On zadnja tri-četiri dana nije govorio, samo je spavao. On je bio optimističan do kraja. Po cijeli dan smo bili s njim u bolnici. Kuhala sam mu ručak i davala jesti. To je sve što smo mogli napraviti. Puštali smo mu pjesme koje je volio slušati. Ponašali smo se kao da se ništa neće dogoditi. Bilo je malo bolje pa malo lošije. Nismo mi njemu pričali: ‘Sad je gotovo’. O čemu pričati? Složna smo familija, nema svađanja. Ostali smo bez ikakvih repova i dugova, sve nam je u redu. On je bio miran. On zna da smo mi dobro – ispričala je Vesna Dragojević.