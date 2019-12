Legendarni kuhar otkrio: 'Odrezao sam si komad prsta, a da uopće nisam osjetio'

Antonija i Rene večeras su se družili s glumcem, pjevačem, komičarom i redateljem punim nadrealnih ideja, Brankom Đurićem Đurom, miljenikom ženskih srca, glazbenikom i zabavljačem Joškom Čagaljem Joletom, te jednim od najpoznatijih TV kuhara u Hrvata, čije je štrukle probala i Angelina Jolie, Tomislavom Špičekom.

Za sam početak, Jole je poslužio goste, otkrivši da je pet i pol godina radio kao konobar.

Đuro je ispričao da je iza njega jedna od najnapornijih godina dosad. Osim megapopularne 'Đurologije' koja je nedavno doživjela svoju 448. izvedbu, njegova Bombaj štampa ove je godine izdala novi album, a bio je i u žiriju RTL-ova showa 'Zvijezde – ljetni hit'.

Rene ga je podsjetio na urnebesnu priču sa seta 'Naše male klinike' kada je, u ulozi redatelja, razbijao mobitele glumcima. ''Počeli smo sa snimanjem 2005. godine, baš u vrijeme kad su ljudi masovnije počeli koristiti mobitele. Dogodilo se nekoliko puta da su zazvonili za vrijeme snimanja. Jedan dan sam rekao organizatoru neka nalijepi natpis da ako nekome zazvoni mobitel dok snimamo, ja ga razbijam'', prisjetio se Đuro.

''Drugi dan je došao glumac koji nije vidio natpis i zazvonio mu je telefon… Razbio sam mu ga, svi su bili u šoku. U tijeku snimanja tako sam razbio jedno tri telefona'', dodao je Đuro, naglasivši da je jedan od ''nesretnih'' glumaca bio i Filip Šovagović, ali i njegov profesor s Akademije koji je bio gost na snimanju.

Đuro se pohvalio i 20-godišnjom kćeri Zalom koja je nedavno izdala svoju zbirku poezije i za nju dobila sjajne kritike, a u 2020. godini čeka je i glavna uloga u jednom hrvatskom filmu.

Popularnog Đuru čekao je i izazov koji ga je natjerao da konačno skine svoje sunčane naočale, ali samo kako bi dobio crni povez. Đuro je, naime, morao pogoditi pet predmeta koje je morao opipati svojom – stražnjicom. Tepih, plišani medvjedić i balon bili su samo neki od njih, a uspio je osvojiti maksimalan broj zvjezdica.

Antonija i Rene Joletu su čestitali na nedavno rođenom sinu, a on je priznao: ''Znate me dobro… Jedino što sam oduvijek htio je da dobijem zdravu djecu. A je li lijepo nakon tri kćeri dobiti sina, pa jest!''

Jole nije mogao izbjeći ni pitanje o prijateljstvima na hrvatskoj estradi, a istaknuo je da se najviše druži s Grašom, Tonyjem, Maksimom Mrvicom i Nenom Belanom. Jole je otkrio i da je za početak njegove samostalne karijere zapravo zaslužna Doris Dragović. U vrijeme kad je pratio hrvatske zvijezde svirajući klavijature i pjevajući u pratećim vokalima, Doris mu je predložila da započne pjevati sam, a njegov je kontakt proslijedila Tončiju Huljiću. ''Nakon dva dana me nazvao Tonči u 8.15 ujutro… Poklopio sam mu slušalicu jer sam mislio da me netko zeza. Nakon dvije minute ponovno zvoni… Navečer smo se našli na piću i to što smo dogovorili prije 20-ak godina, traje i danas'', ispričao je pjevač.

Kako bi osvojio svoje zvjezdice, Jole je morao prihvatiti poprilično ljigav izazov – trebao je namjerno netočno odgovarati na vrlo jednostavna pitanja dok ruke drži u staklenkama punim crva. Bez imalo straha, Jole je uspješno izvršio zadatak.

Omiljeni kuhar priznao je da nikad nije pripremao egzotičnu hranu, a on se od hrvatske tradicije ne misli odmaknuti: ''Moji kolege odlaze iz Hrvatske, a ja sam rekao da dok ne probam sve u Hrvatskoj, neću odavde''.

Renea je zanimalo kako reagiraju ljudi u restoranima kad dođe na ručak. ''Ma oni znaju da sam ja iskren. Nisam zahtjevan, ali mora biti u nekoj granici. Na licu mjesta odmah kažem. Ne volim reći da je dobro pa poslije iza ogovarati''.

Špiček je ispričao da je njegov otac, lovac, želio da mu sin proizvodi puške, a prisjetio se i bizarne ozljede koja mu se dogodila dok je kao mladi kuhar radio u jednom zagrebačkom hotelu. Radeći sarmu, zagledao se u dekolte jedne kolegice. ''Više sam gledao u tu stranu nego u sarmu. Odrezao sam si komad prsta, a da uopće nisam osjetio'', nasmijao je sve u studiju. U svom je izazovu Špiček morao izvući stolnjak, ali da pritom barem pet predmeta s postavljenog stola ne padne na pod. Špiček je vrlo brzo osvojio svih pet zvjezdica! ''Prvi put sam ovo radio!'', priznao je Tomek.

Nakon osam emisija i 24 gosta koji su savršeno odradili svoje izazove, za udrugu RTL pomaže djeci ukupno je prikupljeno 200.000 kuna.