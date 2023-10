"Sami" je pjesma koja je spojila dvije glazbene duše, Marka Kutlića i Leu Deklevu. Predstavili su je na 26. Večeri dalmatinske šansone u Šibeniku i oduševili publiku, a stručni žiri im je dodijelio drugu nagradu. Iskrena je to i proživljena emotivna priča, Lea se pokazala kao izvrstan autor, a Marko je sve upotpunio svojim posebnim vokalom i interpretacijom.



Aranžman je napravio Branimir Mihaljević koji je za pjesmu na Dalmatinskoj šansoni dobio nagradu za najbolji aranžman, a Matija Dedić i Nikola Marjanović oduševili su kao gostujući izvođači i pjesmi dodali još jednu dimenziju. Uz prekrasan duet predstavljen je i novi videospot u produkciji Dinka Čvorića – Doringa. Na magičnoj lokaciji, uz klavir, Marko i Lea otpjevali su svoje emocije.





Marko Kutlić je jedan od naših najbolji i najperspektivnijih izvođača koji ima velike planove. Ove jeseni će predstaviti drugi studijski album, a 23. studenog priprema i veliki koncert u Tvornici Kulture.



"S velikom radošću i uzbuđenjem čekam koncert u Tvornici. Baš se veselim tom danu i prilici da se podružim sa svojim ljudima. Sve sam trenutno podredio tom danu i sve moje misli su usmjerene na taj koncert. To će biti moj najveći solo koncert u dosadašnjoj karijeri", rekao je Marko.

Osim najznačajnijih pjesama sa prvog studijskog albuma kao što su "Samo nek ona sretna je", "Sam protiv svih", "Kreni" i drugih, izvest će sve pjesme s nove ploče. Osim objavljenih singlova, "Uz nju", "Budiš me", naslovnog singla "Poleti ptico" i drugih singlova publika će imati priliku poslušati i izvedbe nekih novih pjesama po prvi put uživo."Pripremio sam s bendom poseban program. To što planiramo napraviti 23. studenog u Tvornici još do sad nigdje nismo na takav način napravili. Svirat ćemo sve pjesme s nove pločekoja će od 10. studenog biti dostupna online i na streamingu, a tjedan dana prije samog koncerta ljudi će moći album nabaviti i fizički, kao i merch koji će biti dostupan u ograničenom broju na sam dan koncerta. Koncert sam podijelio u tri dijela. Osim pjesama s novog albuma, svirat ćemo i pjesme s prve ploče. Imat ću zanimljive goste od kojih će mi se neki po prvi put pridružiti na pozornici. Bit će svega, od rock’n’rolla do acoustic balada, sve u svemu jedan zanimljiv i bogat program", dodaje Marko.Sjajna interpretacija, prepoznatljivi refreni pjesama ina pozornici njegov su zaštitni znak. Posljednjih godina pjesmama je osvojio publiku, kao i brojne nagrade.Nastupao je na čitavom nizu festivala, a osim na Dalmatinskoj šansoni ove godine sudjelovao je i na Zagrebačkom festivalu te na Melodijama Jadrana. Tamo se predstavio pjesmomkoja nosi iskrenu emociju i priča priču koju su mnogi proživjeli. Publika ju je prepoznala, pjesma je ubrzo postala himnom ljeta i osvojila top liste diljem zemlje.