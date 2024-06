Laura Pausini: 'Rim Tim Tagi Dim' omiljena je pjesma moje kćeri. Baš je eurovizijska!

Nakon brojnih rasprodanih arena diljem Europe, a na traženje obožavatelja, Laura Pausini će 20. prosinca prvi put nastupiti u Ljubljani. Na ovom nas koncertu očekuje izvanredan show, produkcijski zahtjevan, dva i pol sata glazbe sa set listom punom njezinih poznatih hitova kao što su "La Solitudine", "Tra te e il mare", "Non c'é", "Strani Amori", "Simili" i mnogi drugi, ali i pjesama s posljednjeg albuma Anima Parallele/Almas Paralelas, objavljenog u listopadu 2023. Laura Pausini jedna je od najvećih talijanskih pop-zvijezda svih vremena i jedina Talijanka osvajačica Grammyja.

Kako izgleda vaša turneja i što možemo očekivati od koncerta u Ljubljani?

Prva dionica turneje, koja je bila jako duga i lijepa, nije imala mjesta na kojima sam uvijek tražila da pjevam, poput Slovenije. Kada su me zamolili da nastavim turneju, rekla sam – da, ali uz kompromis da mi dopuste da posjetim istočnu Europu. I kad sam prvi put saznala da ću biti u Sloveniji, bila sam jako sretna. Pripremam jako zabavan show. Želim da publika zna da se mora pripremiti za posjet osobi u njezinu domu. Želim da znaju da je pozornica moja kuća. Na koncertu pjevam, razgovaram s publikom, volim i dovesti ljude na pozornicu. Pokazat ću vam neke videozapise iz svog osobnog života, kao što je moje vjenčanje koje sam imala kod kuće i objasniti vam zašto sam napisala neku pjesmu i kome sam je posvetila. To je show koji sam podijelila u tri dijela: prošlost, sadašnjost i budućnost. Koncert traje više od dva i pol sata, ovisno o tome koliko ću razgovarati s publikom.

Nadam se da se vidimo i u Hrvatskoj. Kad ste posljednji put bili u našoj zemlji?

Nadam se i ja, ali sigurno je i da će u Ljubljani biti puno Hrvata. Voljela bih kada bih na idućoj turneji došla u vašu zemlju pogotovo zato što sam neke od svojih najboljih pjesama, pa i one zbog kojih sam dobila Grammy, napisala s Hrvatom, Danielom Vuletićem.

Znate li možda i da je naša pop-zvijezda Vesna Pisarović karijeru počela obradom vaše pjesme "Non c'é"?

Nisam čula. Kako ste rekli da se zove?

Vesna Pisarović. Njezin se prepjev zove "Da znaš".

Zanimljivo, moram je poslušati. Mislite li da bih je mogla pjevati u Ljubljani? Hoće li Slovenci razumjeti?

Razumjet će sigurno, oni vole Vesnu. Vratimo se sad na početak vaše karijere. Imali ste samo 18 godina kada ste s pjesmom "La Solitudine" ("Samoća") osvojili San Remo. Rekli ste da je ta pjesma vaša autobiografija, iako niste znali autora prije nego što je nastala, zar ne?

Da, točno. Pjesma se zvala Anna, imala je drukčiji tekst. I kad sam je slušala, rekla sam da je vrlo slična priči s mojim prvim dečkom. Promijenila sam stoga neke riječi, iako mi moj tadašnji menadžer nije dopustio da se potpišem kao tekstopisac. No svejedno, tada sam ime Anna zamijenila s Marco, jer je Marco bio moj dečko. Pjevala sam svoju osobnu priču o vlaku u 7:30. To je bio vlak kojim sam svako jutro išla u školu. Ali da, ponekad se dogodi da ljudi koje ne poznajemo, koji žive u drugom dijelu svijeta, naprave nešto vrlo slično vama, a onda se sve poklopi i nastane čarolija. Tako je bilo i s pjesmom "La Solitudine".

Kako vam je tada bilo nositi se sa slavom i zanimanjem medija za vas i vaš život?

Bilo je malo čudno. Zapravo, bez oca uz sebe u to vrijeme, vjerojatno bi mi bilo nemoguće razumjeti i dopustiti im da nastave. Ali roditelji su mi stvarno puno pomogli. Otac je putovao sa mnom pet godina na početku moje karijere. Ponekad mi je u tim godinama bilo teško imati oca uz sebe 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, ali kasnije sam shvatila da je to bilo bitno za mene.

Snimali ste pjesme na desetak jezika, čak i na kineskom. Koliko vam je teško bilo pjevati na drugim jezicima?

Jezik je nešto što mi je jako zanimljivo od malena. Možda sam zato i počela pjevati na više jezika kada sam imala priliku pjevati u piano baru s ocem. Imala sam samo osam godina. Tijekom večeri u piano baru imate vrstu publike koja želi pjesmu na raznim jezicima, pa je morate naučiti. A kada sam za vrijeme piano bara počela pjevati na drugim jezicima, otkrila sam da sam imala veliku sreću jer sam jako brzo naučila, posebno jezike kao što su španjolski, portugalski ili francuski. I naravno, puno poznatih pjesama je bilo na engleskom, pa sam i to morala naučiti. Sviđa mi se prevoditi moje pjesme na druge jezike, no nažalost nekad ne mogu sama odlučivati što ću pjevati, jer imam ugovor s izdavačkom kućom.

GALERIJA: Pogledajte kako je izgledalo Modrićevo vjenčanje prije 13 godine, Vanju je do oltara pratio Mamić

Prošle ste godine proslavili 30 godina karijere uz nevjerojatnu ideju. Pjevali ste na tri koncerta na dva kontinenta unutar 24 sata. Kako ste došli na tu ideju?

Hvala vam što ste to spomenuli. Sve se događalo nakon korone, koja je jako utjecala na nas glazbenike. Bilo mi je čudno što nisam u kontaktu s ljudima koji su mi omogućili karijeru. Sa svojom publikom bila sam u kontaktu svaki dan svoje karijere i odjednom je sve stalo. Nisam mogla upoznati nove ljude, nisam mogla nastupati. Kada je sve završilo, mislila sam da bi bilo lijepo na poseban način obilježiti novi početak moje karijere. Sve se događalo 27. veljače prošle godine. Prvo sam nastupala u New Yorku, jer je to multikulturni grad, u kojem sam pjevala na pet jezika. Onda sam otišla u Madrid jer pjevam na španjolskom i imam puno pjesama na tom jeziku, a maraton sam završila u Milanu, jer sam u Italiji započela karijeru i željela sam biti kao Pepeljuga koja u ponoć princu ostavlja nešto posebno. Moj princ je, naravno, publika.

Prije dvije godine vodili ste Euroviziju. Tamo ste bili stvarno sjajni. Kakav je osjećaj bio biti domaćinom najpoznatijeg glazbenog događaja na svijetu?

Znate što, ako trebam spomenuti pet najvažnijih stvari u svojoj karijeri, u njih mogu uvrstiti Euroviziju. Bilo je zabavno, stvarno sam uživala. Prije toga sam vodila puno drugih emisija poput Latin Grammyja, imala sam i svoju emisiju u Italiji, no ovo je bio stvarno poseban doživljaj. Nadam se da će Italija uskoro ponovno pobijediti i da će me opet zvati da vodim Euroviziju.

I ove ste godine imali odličnu pjesmu. Angelina Mango bila mi je jedan od favorita.

Da, nadala sam se pobjedi, ali Švicarac Nemo zaista je bio odličan.

Što mislite o našem Baby Lasagni?

"Rim Tim Tagi Dim" omiljena je pjesma moje kćeri. To je prava eurovizijska pjesma. Sviđa mi se. Volim slušati pjesme iz drugih zemalja. Osobno više volim kada se pjesme pjevaju na njihovim jezicima, a ne na engleskom. No svejedno, čestitam Hrvatskoj još jednom. Znate što? Iz Hrvatske mi je draža djevojka koja je pjevala "In Corpore Sano" na Euroviziji u Torinu.

To je Konstrakta, i iz Srbije je, ne iz Hrvatske.

Joj da, pomiješala sam je s Mijom Dimšić. Obje mi je prvo pustio moj suradnik Daniel Vuletić. I njezina je pjesma odlična.

Lani ste se udali za svog partnera Paola nakon 18 godina veze. Kakav je osjećaj bio reći – da?

Pitao me da budem njegova žena još prije dvanaest godina i nakon dva tjedna bila sam trudna. Stoga smo odlučili odgoditi brak. I onda smo pomislili kako bi bilo super da nam kći donese prstenje. Htjeli smo pričekati da odraste da se ona može sjetiti tog trenutka. Čekali smo deset godina i lani to obavili. Željeli smo taj trenutak podijeliti s njom.CI:

VEZANI ČLANCI:

Je li vaša kći Paola naslijedila glazbene gene? Pjeva li i ona?

Apsolutno! Na mom posljednjem albumu imamo i duet. Pjesma se zove "Dimora naturale". Poslušajte je svakako!