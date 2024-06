Supruga našeg vatrenog otkrila lijepe vijesti! Mateo i Izabel Kovačić očekuju drugo dijete

Supruga našeg vatrenog Matea Kovačića, Izabel Kovačić javila se danas na Instagramu te otkrila predivne vijesti. Naime, Izabel je podijelila fotografiju na kojoj je pozirala naslonjena na zid te istaknula svoj trudnički trbuščić i tako otkrila da očekuje prinovu. Izabel je bla nasmijana u dugoj traper haljini, a u opis je stavila jednostavno emotikon srca. U komentarima su uslijedile brojne čestitke.

Inače, poduzetnica i naš vatreni već imaju zajedno jedno dijete. Radi se o sinu Ivanu, a njegovo ime kao i ime svoje supruge Mateo je dao napisati i na personalizirane kopačke koje će nositi na Euru. Prvo dijete paru je stiglo u listopadu 2020. godine, a Izabel i Mateo vole se od srednjoškolskih dana. Mateo i njegova supruga Izabel slove za jedan od najskladnijih parova na domaćoj sceni. Bez obzira na brojne obveze i razdvojenost, njih su dvoje uspjeli očuvati svoju srednjoškolsku ljubav, a veže ih i simpatična ljubavna priča o tome kako su se upoznali.

Zanosna Izabel jedna od najpoznatijih, ali i najljepših supruga vatrenih. Mateo i Izabel upoznali su se u župnoj crkvi u Sesvetskim selima gdje on bio ministrant, a Izabel je pjevala u crkvenom zboru. Izabela se zbog lijepoga glasa, ali i stasa isticala među drugim djevojkama, a najviše je voljela pjevati duhovne šansone i psalme.

Nakon što je postala gospođa Kovačić, Izabel je pod još većim povećalom javnosti, no bez obzira na to, ostala je jednostavna i samozatajna, no obožavatelji na društvenim mrežama uvijek su oduševljeni njezinim objavama, naročito modnim kombinacijama.

Par se vjenčao 2017. godine u Sesvetama, a na proslavi bile su i mnoge zvijezde madridskog Reala u kojem je Mateo tada igrao. Osim što je jedna od najljepših, Izabel je i jedna od najbolje odjevnih Hrvatica, zahvaljujući besprijekornom stilu koji je spoj elegancije i casual komada, a na prvu će vas sigurno očarati i njezina kosa - savršeni plavi uvojci, a britanski mediji su je jednom prilikom prozvali i hrvatskom Shakirom. Lijepa Izabel osim što vjerno bodri Matea, gradi i uspješnu karijeru. Sa sestrom Ivanom Čirjak pokrenula brend Lunilou 2015. godine koji je u međuvremenu postao sinonim za kvalitetnu organsku odjeću s hrvatskim potpisom, posebice za djecu.

Intervjue daje rijetko, a u jednom, koji je dala nedavno, progovorila je o majčinstvu. Izabel kaže kako se trudi biti što bolja majka te da malenom Ivanu sada treba njena pažnja i ljubav. "Nemam riječi za to, to je neka čista ljubav koja prije nije bila zamisliva. Ne znam, trudim se biti što bolja majka, kao i sve majke, i nadam se da će to jednog dana Ivan i vidjeti. Ivan je dobar dječak, ali kako kažu kod nas – živ je, jako je živ. On je još jako mali, njemu sad treba moja pažnja i ljubav, i to mu pokušavam dati na sve moguće načine s obzirom na to da mu oca često nema doma, ima poslovne obveze, onda mu moram biti i tata i mama, a to je važno - otkrila je Izabel tada.

