Poznati youtuber tragično je preminuo u 40. godini, vijest je potvrdila njegova supruga

Youtuber Ben Potter, koji je na svom kanalu imao više tri milijuna pretplatnika, tragično je preminuo u 40. godini. Na YouTubeu je na svom kanalu naziva Comicstorian kreirao audio drame stripova, a vijest o njegovoj smrti Benovim je brojnim obožavateljima potvrdila njegova supruga koja je napisala na X-u kako je stradao u tragičnoj nesreći.

- Za mnoge od vas, on je bio Comicstorian, izražavajući priče iz više različitih medija. Za svoje voljene, on je bio najbolja osoba koja je uvijek svima spremna pružiti podršku - napisala je Benova supruga Nathalie ne iznoseći detalje nesreće. - Kao suprug, sin, brat, prijatelj Ben je bio pun ljubavi i iskren, pa i prema ljudima koje nije poznavao. Bio je netko tko je slušao i pronalazio vrijeme za svoje voljene. Dao bi sve od sebe da nasmije sve i uvjeri se da su dobro. On je bio naša stijena i umirivao je svoje voljene kad god im je to trebalo - napisala je Nathalie na društvenim mrežama. Dodala je kako je Ben bio sav njezin svijet i kako joj treba vremena i mira da u društvu bližnjih i prijatelja tuguje.

Two days ago, on June 8th, my husband, Ben Potter, passed away in an unfortunate accident.



To many of you, he was Comicstorian, voicing stories from across multiple different mediums. To his loved ones, he was one of the best and most supportive individuals anyone could ask for.…