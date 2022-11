Lana Klingor Mihić podijelila je cijene nekih dizajnerskih torbica: Ja sam kuću izgradila za te pare

Glazbenica i poduzetnica Lana Klingor Mihić osvrnula se u Instagram storyju na cijene dizajnerskih torbica za koje treba izdvojiti cijelo bogatstvo i zapitala se je li to neka zezancija.

- Jel' ovo neka zaje...cija? Ok. Kužim. Kolekcionari i to, ali dajte ljudi, saberite se. Ja sam kuću izgradila za te pare. Ovaj svijet stvarno ide u k...c - napisala je Lana i objavila je fotografiju na kojoj se nalazi torba marke Hermes i istaknula je na objavi mini model Quelle idole. Kako stoji uz ovaj model cijena mu je 109.822 eura što bi bilo 828.774,99 kuna.

'Quelle Idole,' poznatiju kao Kelly Doll, dizajnirao je i proizveo 2000. godine Jean-Louis Dumas. Ovaj model je imao limitirano izdanje i nakon nekog vremena se prestao nalaziti u prodaju, ali se s vremena na vrijeme se u posebnim prigodama za ovaj brend, a iz tog razloga teško ga je naći i u internetskim trgovinama koje preprodaju ovakve modne komade. Tražen je i zbog malog smiješka na torbi koji prema mišljenjima mnogih predstavlja stavove ove modne kuće prema njihovim kreacijama: izvana ozbiljan, ali prožet lukavim namigivanje

Na objavljenoj fotografiji Lana je pokazala i Birkin torbu "In & Out" Birkin 25 čija je cijena 98.610 u kunama bi to bilo 744.591,72. Ova torba predmet je želje brojnim kolekcionarima. Lana sa suprugom Antom i kćerima Kiarom, Marlom i Mikom živi u njihovoj obiteljskoj kući u zagrebačkom predgrađu, a njezin dom projektirao je Lanin prijatelj, arhitekt Ante Vrban.