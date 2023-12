Lana Klingor Mihić o prizorima u shoping centru: Sumanuto kupovanje u zadnji čas, ove sirote blagajnice...

Velike gužve ovih dana vladaju u trgovačkim centrima gdje svi užurbano obavljaju blagdanski shoping, a uvjerila se u to i Lana Klingor Mihić koja je također bila u blagdanskoj kupnji i podijelila je svoje dojmove s pratiteljima na Instagramu.

- Dakle ljudi, ovo sumanuto kupovanje u zadnji čas, ova histerija u shopping centrima, ove sirote blagajnice koje više ne znaju gdje je lijevo... Evo ja ne znam, sve sam trebala kupiti u 10. mjesecu još, a ne u zadnji tren. Ako ste poput mene i radite ovo u zadnji čas otkrit ću vam par trikova i pokazati gdje možete kupiti super poklon pakete. A ja idem sad pronaći i jedne žute tenisice, a onda ću snimiti dućane koji su uvijek dobro rješenje - rekla je Lana u Instagram storyju. Podijelila je i jednu simpatičnu situaciju koja joj se dogodila dok je obavljala božićni shoping.

- Daj sad pazite situaciju u kojoj ja, znači podočnjake imam do nosa, ja jedva gledam. Dolazim do tete i kažem: 'Oprostite, jel imate neke žute dječje tenisice? Znači ne mogu - rekla je kroz smijeh PR stručnjakinja i pjevačica Lana Klingor Mihić. U videima je pokazala i u kojim trgovinama možete pronaći super poklone za Božić.

Glazbenica i poduzetnica Lana Klingor Mihić ovo ljesto se pak osvrnula u Instagram storyju na cijene dizajnerskih torbica za koje treba izdvojiti cijelo bogatstvo i zapitala se je li to neka zezancija. - Jel' ovo neka zaje...cija? Ok. Kužim. Kolekcionari i to, ali dajte ljudi, saberite se. Ja sam kuću izgradila za te pare. Ovaj svijet stvarno ide u k...c - napisala je Lana i objavila je fotografiju na kojoj se nalazi torba marke Hermes i istaknula je na objavi mini model Quelle idole.

Kako stoji uz ovaj model cijena mu je 109.822 eura što bi bilo 828.774,99 kuna. Quelle Idole,' poznatiju kao Kelly Doll, dizajnirao je i proizveo 2000. godine Jean-Louis Dumas. Ovaj model je imao limitirano izdanje i nakon nekog vremena se prestao nalaziti u prodaju, ali se s vremena na vrijeme se u posebnim prigodama za ovaj brend, a iz tog razloga teško ga je naći i u internetskim trgovinama koje preprodaju ovakve modne komade.

Tražen je i zbog malog smiješka na torbi koji prema mišljenjima mnogih predstavlja stavove ove modne kuće prema njihovim kreacijama: izvana ozbiljan, ali prožet lukavim namigivanje. Na objavljenoj fotografiji Lana je pokazala i Birkin torbu "In & Out" Birkin 25 čija je cijena 98.610 u kunama bi to bilo 744.591,72.

