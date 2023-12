Domenica Žuvela otkrila kako će provesti blagdane s dečkom i kumom Hanom: 'Albi sam spremila poklon...'

– Izdvojila sam dva dana kako bih došla s prijateljima i dečkom u metropolu i vidjela što sve nudi zagrebački Advent. Mislim da je izbor hrane i pića vrlo šarolik i svatko može pronaći nešto za sebe. Ja sam uživala u kuhanom vinu i fritulama koje su bile predivne na kućici mojih bliskih suradnika i prijatelja Huljića. Prijatelje gledam kao svoju obitelj, a odlazak na Korčulu kod obitelji odmah povezujem s Božićem i lijepim trenucima za pamćenje. Svakako, kušala bih cijelu ponudu koju imaju na ovogodišnjem Adventu – govori nam 31-godišnja glazbenica Domenica Žuvela koja je usprkos zatrpanom poslovnom rasporedu uspjela uhvatiti vremena i posjetiti zagrebački Advent sa svojim najdražim ljudima.

– Nemam nikakve zamjerke za ovogodišnji Advent – kaže nam iskreno atraktivna Korčulanka koju smo upitali što misli o cijenama na zagrebačkom Adventu. – Cijene su općenito jako visoke i za osnovne potrepštine kao što je hrana. No mislim da se ljudi uvijek na nešto žale i uvijek pronalaze mane nečemu, a trebali bismo svi promijeniti gledanje na život i svijet i uživati u onome što imamo i što si možemo priuštiti – kaže Domenica kojoj se osim prijatelja na ovogodišnjem čarobnom Adventu pridružio i tajanstveni dečko odvjetnik Ivan Bačić.

– Bio je i dečko sa mnom, iako nisam javno objavila naše fotografije na Instagramu. Još uvijek nemam potrebu za javnim eksponiranjem svog dečka, privatnog života i svoje najveće sreće. Iako su društvene mreže uzele maha te su postale velik medij, trudim se dijeliti sadržaj onaj koji meni odgovara, a privatan ostavljam privatnim. Naravno, to ne znači da jednog dana neću objaviti i naše zajedničke fotografije, ali sve u svoje vrijeme – priznaje Domenica koja je u ljubavnoj romansi više od deset godina s Korčulaninom Ivanom. Osim Ivana, na kućici njezinih bliskih suradnika pridružila joj se i najbolja prijateljica te vjenčana kuma Hana Huljić Grašo koja je nedavno izdala i novu pjesmu "Moon".

– Lijepo mi je bilo to što sam se uspjela i s Hanom uhvatiti u Zagrebu i otići na adventsku kućicu njezina brata Ivana. To nam je bio prvi put kada smo zajedno otišle na Advent. Podržavam uspješne, poduzetne i ambiciozne ljude kao što su Hana i Ivan. Sretna sam i zbog Hane što vrlo uspješno usklađuje privatni i poslovni život, s obzirom na to da ima malo dijete. Ona je žena koja ima velike ambicije, a nova pjesma koju je objavila samo je uvertira za sljedeće korake u njezinoj glazbenoj karijeri. Upravo oni, koji su toliko talentirani i uspješni time potiču i mene da dajem svoj maksimum i da uvijek budem najbolja verzija sebe. Za Hanu mi je posebno drago to što ne želi biti "mainstream", nego je svoja i ima svoj stil. Sretna sam zbog nje i ima moju najveću podršku – kaže lijepa Domenica koja nam je otkrila i jesu li njih dvije smanjile druženje s obzirom na to da se Hana prošle godine ostvarila u majčinskoj ulozi.

Foto: Privatna arhiva

– Na naše prijateljstvo i druženje nije utjecalo to što Hana ima dijete, zapravo se družimo kao i prije. To što ne objavljujem na Instagramu naša druženja i detalje, ne znači da se manje družimo. S ljudima s kojima se zapravo najviše družim, s njima najmanje objavljujem fotografije na društvenim mrežama. Kada dođem s puta, ona i Alba su mi prva stanica kojima se rado dođem javiti. Hanu gledam kao na svoju sestru, a pogotovo sada kad ima svoju kćer Albu – kaže te dodaje: – Ja sam osoba koja najviše voli poklanjati, a i malenoj Albi sam spremila poklon. Fokusirana sam na poklanjanje, a pogotovo za najmlađe, zato što imam i puno malih rođaka oko sebe – iskrena je Domenica.

Foto: Privatna arhiva

Kada je riječ o nastupima za Božić i Novu godinu ona nam je otkrila: – Nikada za Božić ne nastupam i uvijek ga ostavim slobodnim kako bih ga mogla provesti s obitelji. S obzirom na to da više ne živim na Korčuli željela sam bar taj jedan dan u godini stopostotno iskoristiti s obitelji i da zajedno uživamo u blagdanu. Možda će se tijekom godina to i promijeniti, pa ću raditi za Božić, ali još uvijek to ne želim. Kada je riječ o Novoj godini, nikada mi nije bio prioritet ludo se provesti i zabavljati. Inače je volim provesti skroz mirno, a mislim da ću na Korčuli mirno proslaviti – govori nam glazbenica. – Odlučila sam da ću u 2024. definitivno napraviti zaokret, a u siječnju ću donijeti plan za cijelu sljedeću godinu, zato što ću upravo tada imati najviše vremena – zaključuje.

