Lana Jurčević čestitala Božić u haljini s dubokim dekolteom ispod koje nije nosila grudnjak

Pjevačica Lana Jurčević pratiteljima je, kao i mnogi, na Instagramu poželjela sretan Božić. Fotografirala se u glamuroznom izdanju s čašom šampanjca u rukama, te pažnju privukla činjenicom da ispod nije nosila grudnjak.

"Sretan Božić! Želim svima sve najbolje! Da ostanemo zdravi u glavi, duši i tijelu. Ja nemam bor ove godine, zacrtala sam si neke stvari i protestiram. Ova godina nije bila bajna, ali je bila velika lekcija i u to ime, evo", dodala je i ostavila emotikon čaša koje nazdravljaju" napisala je Lana.

Foto: Instagram

Podsjetimo, prošli je tjedan Sabor na izvanrednoj sjednici izglasao izmjenu Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, kojim se zabranjuje prodaja, nabava, posjedovanje i uporaba za osobne potrebe petardi i redenika kategorije F2. Vijest je to koja je mnoge razveselila, a posebice vlasnike pasa koji se zbog pucnjeva petardi tresu od straha.

Jedna od njih je i Lana koja je ovu izmjenu Zakona pohvalila na svom Facebooku. - Ako sam se nečem veselila u 2020. onda je to zabrana petardi, prvenstveno zbog životinja, a onda i svega ostalog što to donosi. Moja Šnicka je ispod stola i trese se cijelo vrijeme, dok ja snimam kampanju - u kadi. Jedino da ju u uzmem k sebi u kadu? Nek meni i njoj netko pošalje normabel zbog idiota koji 3 sata baca petarde bez prestanka u ulici do. Otišla bi ja do njega, al jbg, kočnice mi ne rade - napisala je uzrujana pjevačica,

Njezin je status prikupio gotovo 1500 lajkova, ali i više od 200 komentara. - Moram ti Lanice zahvaliti na ovoj objavi. Hvala ti što si je napisala! I hvala Bogu što je saborska većina imala barem toliko pameti da izglasa zakon kakav postoji u drugim UREĐENIM državama Europe - poručila je jedna od pratiteljica.