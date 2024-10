Kraljevski insajder otkrio dirljive nadimke kojima unuci oslovljavaju Charlesa i Camillu

Kralja Charlesa III. i kraljicu Camillu javnost uglavnom ima prilike vidjeti za vrijeme službenih dužnosti, kada se od vladara Velike Britanije očekuje ozbiljnost i formalniji pristup. No baš poput svake obitelji, i ona kraljevska posjeduje svoju opušteniju stranu koje njeni obožavatelji dosad možda i nisu bili svjesni. Camillin sin i kraljevski insajder Tom Parker Bowles pobrinuo se da se to promijeni tako što je za strane medije otkrio nadimke kojima unuci oslovljavaju monarha i monarhinju.

Već otprije je poznato da Charlesovi sinovi, prinčevi William i Harry, svog oca zovu 'Pa', što je skraćenica od engleskog 'Father', dok se Williamova djeca, prinčevi George i Louis te princeza Charlotte, djedu obraćaju s 'Grandpa Wales', ili u prijevodu djed od Walesa. Međutim, Camillini unuci imaju svoje vlastite nadimke za kralja. Kako prenosi People, Bowles je izjavio da njegov sin Freddy i kćerkica Lola, kao i troje djece njegove sestre Laure Lopes, baku odmilja zovu 'Gaga', a Charlesa 'Uppa'.

- Sva naša djeca - i djeca moje sestre - odrasla su uz Gagu i Uppu. Odrastali su od malih nogu ne znajući za drugo. Oni Gagu znaju kao Gagu, kao i to da je stvarno super baka koja ih povremeno razmazi u pozitivnom smislu - izjavio je Camillin sin na promociji svoje nove knjige i dodao: - Obožavaju je. Moja kći i moja nećakinja sada su u godinama kada baki telefoniraju i šalju poruke, i jako su sretne jer rade sve stvari zajedno - kazao je Bowles.

Spomenuo je i poočima: - Obožavaju i kralja jer je tako dobar, drag čovjek. Divan je poočim, ima svoje unuke, očito. Djeca ga potpuno obožavaju. Od malih nogu im je čitao priče i igrao se s njima - uz riječi hvale se osvrnuo na kralja Charlesa i njegov odnos s Camillinim unucima.

Podsjetimo, sin kraljice Camille nedavno je u knjizi 'Cooking and the Crown: Royal recipes from Queen Victoria to King Charles III.' otkrio omiljene specijalitete, recepte i običaje za stolom britanskih monarha, a posebno njegove majke i kralja Charlesa III., kao i pokojne kraljice Elizabete II.

Bowles u svojoj knjizi otkriva da njegov poočim konzumira "jednostavnu, zdravu i izričito sezonsku hranu" koju priprema monarhov osobni chef Mark Flanagan. Autor također otkriva da kraljevska smočnica sadrži obilje "sezonskih divota s kraljevskih posjeda, od divljači, govedine i janjetine do voća i povrća poput graška, jagoda, malina i blitve".

Nadalje, navedeno je da Charles preskače ručak kako bi uživao u popodnevnom čaju, starom engleskom običaju do kojeg Charles veoma drži. Čaj se tradicionalno poslužuje u 17 sati, a uobičajen kraljev obrok uključuje "makarone, pogačice, peciva, slana predjela, poširana jaja ili škampe na tostu, sendviče punjene piletinom, dimljenim lososom, šunkom i senfom". Za razliku od Charlesa, Camilla preferira laganiji ručak koji se sastoji od "pileće juhe ili malo dimljenog lososa". Supružnici si navečer vole priuštiti opuštenu večeru "daleko od službene pompe i okolnosti", piše kraljevski insajder.

Službeni kraljevski banketi uvelike se razlikuju od Charlesovih jednostavnih gastronomskih navika. Naime, uzvanicima se poslužuju obroci od najmanje tri slijeda za dugim stolovima u St. George‘s Hallu u Windsoru ili plesnoj dvorani u Buckinghamskoj palači, a jelovnici su napisani na francuskom. Dugo iščekivana knjiga 'Cooking and the Crown: Royal recipes from Queen Victoria to King Charles III.' izašla je 24. rujna.

