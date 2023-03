Kićina crna žena otkrila što posebno zamjera Miroslavu Iliću: 'Ovo je ismijavanje suda'

Iako je sud u Srbiji donio je presudu u kojoj stoji kako je Devin biološki sin Miroslava Ilića, izgleda da trakavica s dokazivanjem očinstva još nije završena. Naime, Mirjana Antonović, u javnosti poznatija kao 'Kićina crna žena' otkrila je u siječnju kako su dobili novo ročište i sve počinju ponovno. Mirjana se javila na društvenim mrežama i otkrila da danas zbog cijele situacije i suda ide u Beograd.

- U ponedjeljak idem u Beograd. Voljela bih jednom da idem bez nekih obaveza. Sve ovo skupa sa Miroslavom je ismijavanje sudstva i cjelokupne nacije. Miroslav je u medijima rekao “Lovit ćemo se”. Ne znam što mu to znači, ali mi ružno zvuči. Lovi se s rođenim sinom - napisala je na društvenim mrežama.

Situaciju je nedavno komentirao i njen odvjetnik Vilijam Paspalovski.

- Presuda je, kao što znate, ukinuta i predmet je vraćen prvostupanjskom sudu na ponovni postupak. Suđenje će se nastaviti, formalno bi trebalo krenuti ispočetka, ali to tako ne funkcionira - rekao je Vilijam za srpske medije.

Dodao je da je presudu ukinuo Žalbeni sud.

- Ne smijem otkrivati detalje, ali Žalbeni sud je ukinuo presudu i dao određene instrukcije prvostupanjskom sudu što bi trebao učiniti.

Otkrio je da je sve mogla riješiti prije mnogo godina u Americi.

- Sve je to moglo da se riješi prije mnogo godina, tiho, ispod radara, u Americi, priznanjem, nitko to ovdje ne bi ni znao i ta priča se ne bi otvarala. Došli smo, nažalost, do toga da se ovdje sudimo i da nekoliko puta godišnje budu u centru pažnje javnosti - zaključio je Vilijam Paspalovski.

Njen odvjetnik tvrdi i da Mirjani nije jasno kako se sustav u Srbiji razlikuje od onog u Americi.

- Malo je teško Mirjani objasniti neke stvari, da se srpski sustav dosta razlikuje od američkog, mislim na pravosudni. Neke stvari su kod njih drugačije, oni su navikli da sud ima apsolutni autoritet, da može narediti, vrlo su građanima prava ograničena kada je sud u pitanju. Kod nas je to malo tolerantnije, može duže trajati i tako dalje - priča poznati advokat.

Mirjana je sredinom siječnja objavila kako su dobili novo ročište i sve počinju iznova.

- Dobili smo novo ročište i počinjemo iznova. Miroslav zna i uvijek je znao istinu. Ako mu je motiv da do te mjere iscrpi svog sina Devina da bi se Devin predao, grdno se prevario. Devin samo čeka konačnu odluku u Srbiji da bi sve predao na međunarodni sud. Jest da će do tada Devin postati i otac i djed, ali kad su istina i pravda u pitanju nema predaje.

Podsjetimo, Mirjana se nakon sudske bitke oglasila na društvenim mrežama. Ubrzo nakon toga, na sve je reagirao i Ilić. Rekao je kako presudu još nije vidio.

- Nisam još vidio presudu, ne znam otkud drugoj strani saznanja o tome. Ako se to što su oni izjavili ispostavi kao točno, naravno da ću se žaliti. Odmah ću podnijeti žalbu! Što bi rekao Matija Bećković: "Ćeraćemo se još!" Idem do žalbenog suda ako treba, ma i do Strasbourga - rekao je pjevač za srpske medije.

Brzo nakon toga oglasila se i Mirjana. - Sud je utvrdio da su Miroslav i Devin otac i sin. Ako se Iliću to ne sviđa, može slobodno ići na žalbeni ili međunarodni sud... Zna on dobro što je istina! Mi ćemo tražiti pravdu dok je ne dobijemo. Ako treba, tužit ćemo ga i Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu - rekla je. Podsjetimo, nakon duge i mukotrpne sudske bitke Mirjana je na društvenim mrežama otkrila da je sud presudio u korist njezina sina Devina kojeg Ilić nije htio priznati.

- Dragi moji strpljivi prijatelji, danas je dan za slavlje. Stigla je sudska odluka! Da, Miroslav Ilić i Devin Antonović SU OTAC I SIN - započela je Mirjana svoju objavu. - Mi smo danas na svim kontinentima zaplakali od sreće i jako smo zadovoljni. Zahvaljujemo našim svjedocima, našem izvrsnom odvjetniku Viljamu Paspalovskom, sutkinji koja je pravedno odlučila, medijima koji su sve pratili, često se satima smrzavali i svima vama koji ste nam godinama pružali podršku da ustrajemo pod ogromnim pritiskom. Ovo nije samo naša pobjeda već pobjeda svih majki i djece Srbije. Onaj kome se ne sviđa ova odluka neka se tuži, a mi imamo prečeg posla. Idemo dalje dok se ne izmijeni ovaj zastarjeli zakon za DNK, koji je usmjeren protiv razvoja srpskih obitelji i srpskog društva. Uvijek sam htjela i vjerovala da se u Srbiji ipak može naći pravda i drago mi je što se nisam razočarala. Puno vam se zahvaljuje i neizmjerno vas voli vaša Mirjana - poručila je Antonović u svojoj objavi na Facebooku.

VIDEO Kći Toma Cruisea slavnog oca godinama ne viđa zbog pravila sekte, a pokušali su ga izvući iz toga