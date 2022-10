Kći poznatog hrvatskog novinara oduševljava pratitelje svojim talentom: 'Sve sam postigla sama'

Ambiciozna i talentirana umjetnica, 21-godišnja Riva Pauletić svojim make-up transformacijama na društvenim mrežama ostavlja "bez daha", zbog čega je još odavno shvatila kako je šminka njezin oslonac. A popularnost s transformacijama pomogla joj je da ostvari još jedan svoj san – masterclass na kojem je svoje znanje prenosila drugima. Još kao mala djevojčica krenula je u avanturu svog života na kojoj je posjetila 40 zemalja s ocem Robertom, poznatim hrvatskim putopiscem i novinarem, a time je širila svoje vidike i upoznavala druge kulture, zbog čega je odrasla u hrabru djevojku.

Izlazak iz zone komfora

Sve to neustrašivo pokazuje u riskantnim outfitima i objavama, jedna od kojih je nedavno fotografiranje u kontroverznim zagrebačkim vrećicama za otpad.

– Volim što češće izlaziti iz zone vlastitog komfora i prakticiram to godinama. Sama pomisao potpune slobode izražavanja dovoljna mi je motivacija za eksperimentiranje s vanjskim izgledom. Jednim dijelom to je i bunt okolini za pokušaje stavljanja etiketa na mene i ostale sve ove godine. Konstantno nametanje nekakvih "pravila" društva me samo nadahnulo da odem u suprotnom smjeru i dokažem sebi da mogu biti sve što poželim ako imam stav da to i iznesem – govori nam Riva koja nam je otkrila i gdje je započela njezina ljubav prema šminkanju koja je poslije prerasla u pravu profesiju.

– Sve je počelo na putovanju u Peruu, kad smo familijarno obišli jedno selo domorodaca u Amazonskoj prašumi. Dok je cijela obitelj bila zauzeta prezentacijom nekakvih instrumenata koje su tamo izrađivali, mene je zaintrigiralo drvo s plodovima koji su popadali po tlu. Iznutra su bili crvene boje i ekipa iz sela ih je koristila kao šminku. Kad je jedna starica iz plemena uočila kako ja, tada šestogodišnja curica, oduševljeno gledam u plodove, uzela je jedan s poda i nacrtala mi dvije linije na obrazima. Ponosno sam nosila svoj tribal make-up cijeli taj dan, ni ne sluteći da će šminka jedan dan postati moj život – prisjeća se Riva kojoj je na njezinu putu velika podrška i otac Robert. A kako je bilo odrastati uz poznatog oca?

Bolji start

– Vjerujem ništa puno drugačije u odnosu na druge obitelji, živjeli smo normalne živote na čemu je on inzistirao i drago mi je da je tako jer smo odrasli u razumne osobe. Prenio nam je puno općeg znanja i pružio iskustava koje ćemo zauvijek pamtiti, ali nikad nisam htjela iskoristiti taj "bolji start" kao što većina ljudi brzopleto zaključi. Sve što sam postigla – postigla sam sama ili uz vlastita poznanstva. Nadam se da će me oni koji još nisu, u budućnosti poznavati kao Rivu, a ne samo Pauletićevu kćer – zaključuje naša sugovornica.

