Nikolina Ristović priznala da je bila na zahvatu, otkrila i o čemu je riječ: 'Ožiljak će zacijeliti, flaster nestati'

Voditeljica Nikolina Ristović (46) svojim je pratiteljima na Instagramu otkrila da se podvrgnula zahvatu i pokazala flaster na nozi koji prekriva ožiljak. Nikolina je otkrila o kakvom se zahvatu radi, ali i da se na isti odlučila iz preventivnih razloga.

"Niti ne znam tko me danas nije upitao čemu služi flaster na nozi. I zaista, sada sam shvatila - upada u oči", započela je Ristović svoju objavu.

"I neka se vidi, jer ukazuje na važnost preventive. Nisam niti slutila kada sam ležerno ušetala u polikliniku da ću izaći s jednim madežom manje.Ali i jednom brigom također. Ožiljak će zacijeliti. Flaster će nestati. Madež je već otišao. Ionako mi se nije dopadao… Bye, bye brigo, pređi na drugoga. (bolje ni na koga)", zaključila je voditeljica.

Inače, jučer se na Novom groblju u Beogradu okupila obitelj njezinog preminulog supruga Vidoja kako bi obilježili pola godine od smrti. Vidojevi roditelji i prijatelji na grob su položili cvijeće i svijeće. Na groblju je bila i Vidojeva bivša supruga Lana i njihova kći Matea, no, kako tvrde srpski mediji, ne i voditeljica Nikolina Ristović što je iznenadilo okupljene.

- Nikolina je jučer bila u Beogradu, ali nije imala vremena da dođe na groblje jer šeta psa - kazao je Miša Grof za Kurir. Otkrio je i da još uvijek nije dobio rezultate istrage i nalaze obdukcije sina.

Podsjetimo, Vidoje Ristović iznenada je preminuo 8. svibnja u Beogradu. Nakon Vidojeve smrti njegov otac Miša Grof javno se prepirao sa snahom Nikolinom, a zbog svega je voditeljica odlučila angažirati i odvjetnike. - Medijska hajka je bila jako bolna i nije jenjavala mjesecima. Nitko nije pokazivao ni dozu poštovanja prema mom pokojnom suprugu, meni, djeci koja imaju pravo na svoju privatnost bez obzira na to što sam javna osoba. Mnogi su se ponašali kao lešinari. Pretpostavljam da je to zato što sam žena, koja se na brdovitom Balkanu i dalje tretira kao objekt koji treba iskorištavati dok za to ima energije i dok je politički podobna, a poslije ih treba odstraniti - ispričala je Nikolina prije nekoliko mjeseci za Gloriju.

