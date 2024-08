Kći bolesnog Brucea Willisa otkrila u kakvom je stanju glumac koji se bori s teškom dijagnozom

Američki glumac Bruce Willis (69) 2022. godine povukao se iz glume nakon što mu se pogoršalo zdravstveno stanje, a sada je njegova kći Rumer otkrila kako se osjeća. Naime, Rumer je odgovarala na pitanja pratitelja, a jedna osoba pitala ju je i kako je Bruce. Willis nije detaljno odgovarala, ali je objavila fotografiju na koju drži tatu za ruku te napisala: -On je super. Jako ga volim. Puno Hvala.

Foto: Instagram

U veljači ove godine njegova bivša supruga Demi Moore je otkrila nekoliko detalja o Bruceovom zdravstvenom stanju. "Mislim da je, gledajući sve, on zapravo jako dobro. Reći ću ono što govorim i svojoj djeci, a to je da je važno biti uz njega", rekla je Moore tijekom gostovanja u emisiji Good Morning America.

Njih dvoje, iako su se razveli, ostali su u jako dobrim odnosima te se i dalje jako često druže s obitelji. Podsjetimo, u početku se čač šuškalo da se Moore uselila s Willisom i njegovom suprugom i djecom kako bi im pomogla brinuti se o njemu. No, odmah su te glasine demantirale i Moore i Willisova supruga Emma Heming Willis. - Hajmo stati na kraj tim glasinama. To je stvarno glupo. Molim vas, prestanite – napisala je Emma na Instagramu uz fotografiju jednog medijskog naslova.

I Demi je demantirala ove glasine. Naime, njezin glasnogovornik izjavio je za Radar Online da glumica nije posvećena suživotu s Bruceom i Emmom, ali da unatoč tome, ‘nikada nije napuštala‘ svog bivšeg supruga te da je uvijek tu za njega i njegovu obitelj.

Inače, javnost je o glumčevoj bolesti i stanju izvijestila njegova obitelj. Naime, glumcu je prvo, u proljeće prošle godine, dijagnosticirana afazija, a bolest je napredovala. O promjeni ponašanja glumca govorilo se i ranije, a u posljednje vrijeme njegovi najbliži upućuju druge kako se glumac osjeća te otkrivaju detalje o bolesti. Kako kaže njegova kći Tallulah, cilj im je osvijestiti druge o demenciji.

- U jednu ruku, to je tko smo mi kao obitelj, ali u isto je vrijeme jako bitno za nas da širimo svijest o FTD-u. Ako možemo uzeti nešto s čim se borimo kao obitelj i individualno kako bismo pomogli ljudima, da to preokrenemo i napravimo nešto lijepo oko toga, to je jako posebno za nas - rekla je.

