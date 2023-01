Kameni teatar 55 objavio detalje komemoracije za Sašu Petrovića, održat će se 3. veljače

Vijest o smrti bosanskohercegovačkog glumca Aleksandra Saše Petrovića (61) u petak 27. siječnja je rastužila mnoge. Petrović je poznat po svojim brojnim televizijskim i filmskim ulogama koje je ostvario i u filmovima "Ovo malo duše", "Kuduz", "Ničija zemlja", ali i serijama "Lud, zbunjen, normalan" i "Vratit će se rode", a preminuo je nakon duge borbe s teškom bolešću.

Komemoracija za preminulog glumca održat će se u Sarajevu, a na Facebook stranici Kamenog teatra 55 otkriveni su i detalji same komemoracije. "Komemoracija povodom smrti našeg dragog kolege i prijatelja Saše Petrovića, koji je ostavio neizbrisiv trag, održat će se u petak, 3. veljače, u 14 sati na sceni Kamernog teatra 55", napisali su u objavi u kojoj stoji i da će u galeriji Gabrijel Kamenog teatra bit će otvorena i knjiga žalosti, u koju će se moći upisati kolege, prijatelji i obožavatelji pokojnog glumca.

Aleksandar Saša Petrović u posljednje vrijeme povukao se iz javnosti zbog bolesti, a njegov iznenadni odlazak mnoge je ostavio u nevjerici.Tužnu vijest prvi je objavio redatelj Srđan Vuletić. - Dragi Sale nadam se da si na boljem mjestu. Hvala za sve - poručio je Vuletić. Redatelj je za Avaz kratko rekao kako je šokiran. "U posljednje vrijeme nije bio dobro sa zdravljem. Srce je u pitanju, to je sve što znam", kazao je.

Inače, Petrović je zbog zdravstvenih problema morao napustiti predstavu Sjećaš li se Doli Bel 2019. godine i od tada ga nije bilo u javnosti. Nakon što se povukao iz predstave, Petrović je rekao: "Nema potrebe za ovakvim razgovorima. Čujete kako se osjećam. Loše, ali bit će bolje." Živio je povučenim životom te posljednjih 15-tak godina nije davao intervjue.

Vijest o odlasku legendarnog glumca u nevjerici je primio i Emir Hadžihafizbegović koji se na Facebooku oprostio od velikog prijatelja i kolege. - Otišao je moj brat Saša Petrović. Vijest me zatekla na snimanju filma u Hrvatskoj. Ne mogu ni procesuirati ni racionalno se odrediti prema toj informaciji koju mi je prije 15 minuta putem SMS-a poslao Pjer Žalica. Ne znam na zašto objavljujem ova post. Valjda je to obrambeni mehanizam od nevjerice i suza koje mi nekontrolirano teku- napisao je glumac koji se potom osvrnuo i na prijateljstvo s Petrovićem koje su godinama njegovali.

- Bilo je to ono prijateljstvo i više od toga, koje se ne komentira. Bila je to obostrana ljubav i emocija čiji sadržaj ne možeš nikada i nikome prenijeti, a da taj neko to razumije to razumijemo samo mi i ostaje samo među nama iz 'Audicije'. Volim te brate. Falit ćeš, al' jako. Adio kumpanjo - poručio je Hadžihafizbegović za kraj. S Petrovićem je surađivao na brojnim projektima, a sve je počelo kultnom "Audicijom" na početku njihove karijere. Zajedno su igrali i u humorističkoj seriji "Lud, zbunjen, normalan", filmu "Teško je biti fin" i mnogim drugim.

Od Petrovića se oprostila i Lepa Brena s kojom je glumio u filmu 'Hajde da se volimo'. - Teško je tugu opisati riječima. Napustio nas je prerano. Ostat će mi u sjećanju njegova ljudska toplina i senzibilnost koju je nosio u svojoj duši. Nadam se da je sada u boljem društvu i okružen velikanima kojima i pripada. Neka mu je vječna slava - rekla je Brena za Kurir.

Petrovića su se prisjetili i organizatori Sarajevo Film Festivala. - S tugom se pozdravljamo s najboljim glumcem 13. Sarajevo Film Festivala, Sašom Petrovićem. Petrović je osvojio Srce Sarajeva za najboljeg glumca 2007. za ulogu u filmu Teško je biti fin Srđana Vuletića. Ostaje u našem sjećanju - napisali su.

Podsjetimo, Aleksandar Saša Petrović rođen je 2. siječnja 1962. godine u Sarajevu. Glumu je diplomirao tek 2006. godine, a fakultet je upisao 1983. - Zbog Audicije i drugih poslova nisam imao vremena diplomirati. U međuvremenu je počeo rat, a tad mi je bilo bez veze dobivati diplomu na lijepe oči jer tad je diplomu mogao dobiti tko je htio - rekao je jednom prilikom Saša.Prvu glavnu filmsku ulogu ostvario je u filmu Srđana Vuletića Teško je biti fin, za koju je dobio nagradu Srce Sarajeva za najboljeg glumca na Sarajevo Film Festivalu 2007. godine.

VIDEO Domaći glumci koji su zbog loših životnih odluka završili na prosjačkom štapu i u pučkoj kuhinji