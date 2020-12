Kakva zavidna transformacija! Marica iz ŽNV pozirala u uskoj odjeći i pokazala koliko se promijenila

Kandidatkinja četvrte sezone ''Života na vagi''' Marica Korolija bila je među finalistima, no nije usijela odnijeti pobjedu. To joj nije umanjilo želju za uspjehom i daljnjim napretkom, a sada je objavila fotografiju na kojoj se vidi koliko se stvarno promijenila nakon showa.

Pozirala je u uskoj majici i tajicama, te dokazala da se rad i trud stvarno isplati. U borbi s kilogramimam nakon showa definitivno joj je pomogla i kućna traka za trčanje koju je kupila, no i treninzi koje je odrađivala kod prijateljice Melite.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Korolija otvoreno je progovorila o teškim situacijama koje je proživjela u životu. U showu je progovorila i o teškim odnosima u obitelji, a nakon izlaska, kaže, situacija je još gora – Situacija nije bolja. Čak štoviše, gora je, ali bila sam spremna na to. Vrijeme liječi sve pa se možda i to popravi. Nema više polovičnih odnosa u mom životu. Ili jesi ili nisi uz mene, nema ništa između, ni ništa manje, jer ne zaslužujem manje – kazala je za RTL Marica koja je nakon izlaska odlučila da će se još više posvetiti sebi te je izgubila dodatnih 18 kilograma.

Inače, u showu je izjavila kako je imala dva iznimno traumatična iskustva te priznala da 14 godina nije imala vremena procesuirati to niti plakati. – Imala sam negdje oko 16 ili 17 godina. Mama me nazvala na mobitel, bilo je dva ujutro i rekla da brzo dođem preko u kuću u štagalj jer brat nije dobro. Dotrčala sam, rekla mami da nas ostavi na samo, i u suzama se brzo popela po lojtri kako bi ga spustila s omče jer je visio na rubu želeći se ubiti. Uspjela sam mu odbaciti omču s vrata i nagovoriti ga da se spusti sa mnom dolje – kazala je i dodala da to nije jedino užasno iskustvo koje je proživjela.

– Tu noć, prijateljica mi je rekla da će se ubiti, a ja sam bila umorna od posla pa nisam ostala s njom jer je nisam shvaćala ozbiljno, no ujutro oko pet su me probudili i rekli da se bacila pod vlak – rekla je i naglasila da ju je još više potreslo ono što joj je prijateljičina majka rekla nakon svega. – Više me šokiralo to što je njezina mama komentirala da bi ona danas bila živa da sam ostala s njom. To me jako pogodilo i tu se promijenilo nešto u mojoj glavi, no nisam imala vremena procesuirati to. Ja 14 godina nisam imala vremena plakati – kazala je Marica.