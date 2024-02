Čak 36 godina kasnije, fantastična horor komedija "Beetlejuice", u nas prevedena kao "Bubimir", dobila je svoj nastavak. Kako je otkrio redatelj Tim Burton, film je trenutačno u postprodukciji, a do zastoja je došlo zbog štrajka scenarista te filmskih i televizijskih glumaca koji je paralizirao Hollywood. Niz detalja o filmu već je jako dobro poznat, kao i činjenica da se 72-godišnji Michael Keaton vratio u naslovnu ulogu te da je u njoj iznova itekako uživao. Naime, glumac je novinarima u više navrata rekao da je upravo "Bubimir" najzabavniji film na kojem glumac može raditi. Istaknuo je da je uživao na setu i da su sve radili baš kao nekada.

No, redatelj Tim Burton, u razgovoru s Britanskim filmskim institutom, otkriva da je Keaton ispočetka oklijevao s potvrdom repriziranja uloge otkačenog duha Bubimira, no kad se prihvatio, s punim je žarom glumio, u potpunosti "uronio" u ulogu i napravio odličan posao.

- Kad smo počeli bilo je kao da su ga opsjeli demoni. Šokiralo me je koliko brzo se uživio u ulogu koja ga je posve preuzela - rekao je Burton, dirnut ponovnim okupljanjem inicijalne glumačke postave. Naime uz Keatona kao Bubimira, u nastavku nastupa i Winona Ryder kao Lydija Deetz te Catherine O'Hara kao Delija Deetz. Nova, ali publici dobro znana lica koja su se priključila glumačkoj postavi, su Jenna Ortega u ulozi Lydijine kćeri te Willem Dafoe koji će nadzirati područja zagrobnog života.

Budući da je riječ o nastavku filma iz 1988. te da u njemu glumi originalna glumačka postava, nema sumnje da će "Bubimir 2" na mnogo načina pozvati na prisjećanje na neka davna vremena, a tome će svakako pridonijeti i način na koji je sniman. Naime, kako je istaknuo i Keaton, rekavši da su radili na isti način kao i originalni film, u nastavku Burton nije posezao na danas sveprisutnim računalno generiranim slikama, nego se zadržao na dobrom starom lutkarstvu, elementu koji je bio najjači adut filma otprije gotovo četiri desetljeća. Ništa manje se od njega, uostalom, nije ni očekivalo.

Ako se ikoga u Hollywoodu može nazvati dosljednim, ali i originalnim, posebnim, ekscentričnim, šašavim, a opet sa snažnim umjetničkim potpisom, onda je to upravo Tim Burton. Godinama izgleda identično: odjeven u crno, s raščupanom frizurom i na crvenom tepihu (jer ga nije briga) i tamnim naočalama, a upravo zbog luckastog imidža vječnog dječaka čini se da jednostavno ne stari.

Ovaj jedinstveni filmski majstor zagazio je u 66. godinu života, a neki njegovi radovi već su odavno ušli u filmsku antologiju. Osim "Bubimira", to su "Edward Škaroruki", "Charlie i tvornica čokolade", "Mars napada", "Alisa u zemlji čudesa" i drugi, a sve ih krase bizarni likovi, čudesni pejzaži, raskošni setovi, fascinantni kostimi i impresivna mašta ovog redatelja. Njegov rad nesumnjivo odskače od često sladunjavog holivudskog stila, pa se tzv. bartonovski stil opisuje kao mješavina misterija, gotike, nadrealnosti s elementima klaunovskog, uz često zbunjene i neshvaćene likove. Velik naglasak stavlja na estetiku, a priča mu nije u prvom planu, što uvijek ne zadovoljava ukus šire publike. Ali njemu i nije toliko stalo do toga. Jedan od najoriginalnijih suvremenih filmaša jedinstvena, živopisna i veoma prepoznatljiva stila, jednostavno je potpuno drukčiji od drugih.

Timothy William Burton rodio se 25. kolovoza 1958. u Burbanku u Kaliforniji. Njegovo odrastanje, o čemu nerijetko govori, bilo je sve samo ne baš obično. Njegovi roditelji Bill i Jean Burton svog sina baš i nisu najbolje razumjeli, stoga je njihov uzajamni odnos bio napet, što s godinama i iskustvom pokušava razumjeti.

- To je bilo vrijeme kada su očevi radili, a majke bile domaćice, pa se i moja majka vjerojatno osjećala kao u zamci. Otac je bio profesionalni igrač bejzbola, nakon čega se ozlijedio i to mu je bila poprilična trauma. Pokušao sam slijediti očevu ljubav prema sportu, ali nisam bio ni najbolji ni najgori igrač bejzbola. Moja je majka, pak, bila frustrirana provincijalna umjetnica koja je Djeda Mraza izrađivala od folije i bora. Za Noć vještica izradila mi je kostim kostura koristeći dekoraciju za snjegovića - priča umjetnik kojem je majčina mašta pomogla u osmišljavanju karaktera za animirani film "Predbožićna noćna mora".

- U spavaćoj sobi imao sam dva prozora koja su gledala na travnjak. Iz nekog su razloga moji roditelji zazidali prozore, odnosno ostavili su mi samo jedan mali prorez kroz koji sam mogao gledati. Morao sam se popeti na stolac da bih pogledao van. Nikad ih nisam pitao zašto su to učinili - otkrio je Burton, dodajući da je njegova obiteljska kuća bila blizu aerodroma pa su se on i brat igrali pogađanja kada avion slijeće i uzlijeće s piste.

Kao dječak imao je bijelog psa Pepea kojeg je obožavao, pa je lik u animiranom filmu "Moje najdraže čudovište" (Frankenweenie) inspiriran upravo njime.

- U djetinjstvu nisam imao puno prijatelja. Taj osjećaj usamljenosti bio je jači kako sam postajao zreliji. Bio sam sretan što sam u školi imao dva nastavnika kojima je bilo stalo do naših osjećaja, odnosno koji su uvažavali različite osobnosti jer nismo svi jednaki. S druge strane, uvijek sam osjećao da sam poprilično normalan, jer su mnogi, eto, govorili da nisam - ispričao je godinama kasnije.

Zbog usamljenosti u djetinjstvu razvijala mu se mašta, obožavao je čitati Edgara Allana Poea i gledati stare horor filmove.

- Možda sam se zbog te usamljenosti osjećao čudno i izolirano. S druge strane, mislim da se puno djece često povlači u sebe. A kako sam postajao stariji, tako se taj osjećaj pojačavao. No postoji osoba koja mi je mnogo pomogla. Bila je to Doris Adams, profesorica umjetnosti iz srednje škole - ispričao je o profesorici koja je svoje učenike stalno poticala na kreativnost i korištenje različitih materijala, jedna od rijetkih koja je u talentiranom tinejdžeru vidjela umjetnika i poticala ga. Kasnije će i ona ispričati novinarima kako je mladi Tim bio originalan u crtanju. Slikao je, rekla je, prekrasne, fascinantne likove kakve je teško zamisliti, ljudske karikature, komične likove.

Prve animirane filmove snimio je već sa 13 godina, a najpoznatiji od njih je "The Island of Doctor Agor", stoga i ne čudi što je obrazovanje nastavio na California Institute of the Arts u kalifornijskoj Valenciji. Godine 1980. dobio je stipendiju za Disneyjev umjetnički institut u Kaliforniji. To nisu bile produktivne godine za Disney, a ni Burton nije bio ondje najsretniji. Tek poslije je priznao da nije mogao crtati slatke njuškice, a Disney nije prepoznao nijednu njegovu ideju pa su odbili prikazati njegov kratki animirani film "Frankenweenie" iz 1984. Smatrali su da takav film nije prikladan za djecu, kao i njegov animirani kratki film "Vincent" iz 1982., o njegovu idolu Vincentu Priceu.

Zbog tih okolnosti Burton je napustio Disney i na krilima kreativne slobode ostvario komercijalni uspjeh, i to zahvaljujući komičaru i glumcu Paulu Reubensu koji se oduševio filmom "Frankenweenie" te mu pomogao da postane redatelj filma "Pee-weejeva velika avantura" 1985. godine. Film je postao jedan od Warner Brosovih najvećih hitova osamdesetih godina prošlog stoljeća, stoga mu je ukazano povjerenje da snimi film "Bubimir" (Beetlejuice) tri godine poslije, a golemi uspjeh doživio je 1989. kad je režirao kultnog "Batmana".

I danas generacije pamte avangardni film "Edward Škaroruki", od čijeg su snimanja prošla tri desetljeća, a riječ je o simboličnoj priči o prekrasnom dječaku koji umjesto ruku ima škare, i u želji da zagrli ljude, on ih povrijedi. Tada je animirani gigant Disney zažalio što više ne surađuje s Burtonom pa su ga angažirali na filmu u kojem Halloween otima Djeda Božićnjaka. Riječ je o filmskom hitu "Predbožićna noćna mora" iz 1993., a stvaranje negativca Jacka Skellingtona inspirirano je malom lubanjom koja se nalazila na glavi Bubimira, lika iz istoimena filma. Zanimljivo je da je lik Sally nastao prema uzoru na Timovu bivšu zaručnicu, Lisu Marie Smith, koja je bila njegova muza.

No nisu mu svi radovi bili uspješni. Štovatelji njegova djela tvrde da mu nije trebala crtana televizijska serija "Family Dog" koju je producirao Steven Spielberg, kao ni "Cabin Boy" koji je Burton koproducirao. No već film "Ed Wood" iz 1994., koji donosi bizarnu priču o Edwardu D. Woodu Jr.-u, redatelju poznatom kao najgorem u povijesti, ostvario je veliku gledanost. Svoju producentsku kvalitetu potvrdio je filmom "Batman zauvijek", nakon čega se ponovno vratio animaciji.

Film "Mars napada", urnebesna parodija na ZF filmove pedesetih godina prošlog stoljeća, oduševio je gledatelje, da bi se fantastičnim hororom "Sanjiva dolina" s Johnnyjem Deppom i Christinom Ricci u glavnim ulogama ponovno vratio u svijet legendi i bajki. Snimio je i remake klasika "Planet majmuna" 2001. s Markom Wahlbergom i Helenom Bonham Carter, koja glumi najljepšu majmunicu i strastveno se zaljubljuje u astronauta. Film je razočarao gledatelje i kritičare, no Burtonu je donio ljubav života, nakon što se fatalno se zaljubio u osam godina mlađu Britanku, glumicu Helenu Bonham Carter. Legenda kaže da je prvi kompliment koji je Burton uputio Heleni bio: "Stvarno ti odlično stoji ova majmunska maska, kao da je stvorena za tebe!".

Postali su najekstravagantniji, najotkačeniji par koji je ikad hodao holivudskim crvenim tepisima. Helenu su mediji opisivali kao ženu osebujna stila koja kao da nikada nije vidjela češalj, a osim toga praunuka je britanskog premijera, grofa Herberta Henryja Asquitha. Burton je već ranije dobio stigmu kalifornijskog čudaka, zaljubljenika u estetiku ružnog. Zbog Helene se preselio na europski kontinent, a u jednom intervjuu otkrio da se odmah zaljubio u London, gdje je pronašao obiteljski dom. Posebno ga je oduševila četvrt Hampstead u kojoj je unajmio kuću 1999. dok je snimao film "Sanjiva dolina". Inače, Hampstead je poznat po boemima koji su ondje živjeli u 19. stoljeću, a i danas je okupljalište avangardnih umjetnika i pisaca s vrtoglavim iznosom nekretnina, viktorijanskom arhitekturom, mračnim zavojitim ulicama i jezivim grobljem - idealna Burtonova oaza.

Helena je u jednom intervjuu otkrila kako Tim obožava kišu, kao valjda jedina osoba u Britaniji kojoj kiša ne ide na živce, te da je Burton kupio kuću u Hampsteadu pokraj njezine. Godinama kružile glasine o njihovu bizarnom načinu života u odvojenim kućama, no razlog je bio prilično prozaičan. - Tim hrče, vrlo jednostavno. Ako imate novac da si ga priuštite, zašto ne biste imali svoj prostor? Mnogo se lošeg pisalo o meni. Govorili su da smo Tim i ja ludi par s podzemnim tunelima koji spajaju naše susjedne kuće, a istina je da imamo dvije spojene kuće, jer je moja bila premalena. Viđamo se jednako kao i svi drugi parovi, a odnos nam je još i bolji otkako svatko ima svoj prostor za povlačenje - rekla je Helena koja je u dugogodišnjoj vezi s Burtonom rodila 2003. sina Billyja Raymonda, a četiri godine poslije i kćer Nell.

No Helenin i Timov savršen ljubavni život rasplinuo se poput čarolije u njegovim filmovima 2013. godine, kada je Tim uhvaćen u jednom londonskom kinu kako se ljubi s nepoznatom plavušom. Cijelo desetljeća potom nije se znalo ništa o njegovom privatnom životu, sve do vijesti o vezi s prelijepom Monicom Bellucci. Glumica i redatelj prvi su se put sreli prije 17 godina, no ljubavne iskre među njima su se osjetile tek u listopadu 2022. na Lumière film festivalu u Lyonu, nakon što je Talijanka režiseru na pozornici u Lyonu uručila nagradu za životno djelo. Ovaj filmski par u tajnosti se viđao mjesecima, a za svoje prvo službeno pojavljivanje u javnosti odabrali su 18. Filmski festival u Rimu protekle jeseni, gdje su prisustvovali premijeri filma "Diabolik chi sei? u kojem jednu od uloga ima upravo talijanska ljepotica. A onda je Monica Bellucci priznala vezu u intervjuu za francusko izdanje Ellea, u lipnju prošle godine.

- Što da vam kažem... Drago mi je da sam, prije svega, upoznala muškarca. To je jedan od onih susreta koji se rijetko događaju u životu... Znam čovjeka, volim ga, a sada ću upoznati i redatelja. Ovo je početak još jedne avanture - rekla je 60-godišnja Bellucci i vjernoj vojsci svojih poklonika diljem svijeta otkrila kako će novu ulogu odigrati upravo u nastavku "Bubimira" u režiji svog partnera. A kako na velikom platnu djeluje ova privatno-profesionalna suradnja redatelja i njegove nove muze, gledatelji će imati prilike uvjeriti se 6. rujna, kada je zakazana premijera ovog, zasigurno, novog filmskog hita pod redateljskom palicom kreativnog genijalca Tima Burtona.

