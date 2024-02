Irena odnijela pobjedu nakon kritika Silvani: 'Nisam jela salatu jer nije bila očišćena'

Pobjedu u ovotjednoj 'Večeri za 5' odnijela je prodavačica Irena Turković. Ekipa se za nju odlučila nakon što je po bodovima dijelila prvo mjesto sa Šteficom. "Pobjedu nisam očekivala ni u snu. Bila sam prva, prebrzo se sve odigralo, premalo vremena, trema, nisam znala što očekivati od večere... Stvarno nisam to očekivala, najiskrenije kažem", zaključila je pobjednica tjedna.

A Silvana Slugić, treća u tjednom poretku, ugostila je protukandidate posljednjeg dana ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru osvojila je 35 bodova. Filip i Štefica dali su domaćici deset bodova, a nešto stroži bili su Irena i Gabrijel. Irena je dala osam bodova zbog šećera u kolaču, a Gabrijel je dao svega sedam bodova - i to zbog toga što mu se nisu sva Silvanina jela svidjela.

Pripravu večere započela je desertom naziva 'Queen'. "Asocira me na nju, sebe zove kraljicom", komentirala je Irena. Desert zaista predstavlja Silvanu - jednostavan je i fin pa je odlučila i naziv jela posvetiti sebi. Uslijedila je priprava glavnog jela - 'Kralja u zelenom'. "Lungić u zelenom, možda punjeno ili nešto rolano, vidjet ćemo", komentirao je Filip. Gabrijel je predosjetio omraženo mu povrće, a Silvana je uskoro objasnila što čeka ekipu - lungić s prepečenim hamburgerom i zelenom tjesteninom u umaku od gorgonzole. 'Zelena simfonija' posljednje je čega se Silvana prihvatila - predjelo je ekipu asociralo na brokulu, a Gabrijel je nagovijestio da u tom jelu neće uživati. Radilo se o gustoj juhi kojom je Silvana odlučila ugrijati ekipu na samom dolasku.

Prije juhe, tu je i aperitiv - rakija od jabuke ekipu je dočekala uz griz prave jabuke. "Bila je dosta smušena, nije bila živahna kao na ostalim večerama, pripisao bih to maloj tremi", otkrio je Gabrijel. "Nije bio dovoljan jedan aperitiv, možda ne volimo svi rakiju od jabuke, mogla je staviti barem još jednu bocu nečeg", dodao je. Ireni se nije svidio aperitiv, no onda je uslijedio predjelo.

'Zelena simfonija' stigla je u vidu juhe. "Izgled predjela je bio ok, u mom stilu", komentirao je Filip. "Juha mi je odgovarala za predjelo, iako je ne smatram predjelom", komentirala je, pak, Irena. Složila se i Štefica. "Predjelo mi se nije svidjelo jer nisam ljubitelj juha. Bilo je ukusno, ali ne nešto što bih ja pojeo", zaključio je Gabrijel. Filip i Štefica pohvalili su juhu.

'Kralj u zelenom' idući je stigao na stol. "Što se tiče dekoracije, bilo je lijepo zamišljeno, no možda da je umak stavila preko tjestenine, moglo je to biti puno bolje", komentirao je Gabrijel izgled glavnog jela. "Tijesto nisam mogla razdvojiti, bilo mi je kao kugla", komentirala je Irena. "Silvana, bez uvrede, nisam jela salatu jer nije bila očišćena. Možda sam ja zaostala, možda tako mora biti, ali...", dodala je. "Glavno jelo je bilo fantastično, ispunila je očekivanja, uživao sam", sretan je bio Gabrijel s okusom glavnog jela. Složila se i Štefica. Desert je posljednje ovotjedno posluženo jelo, a nazivom je baš kraljevsko. Ireni i Gabrijelu zasmetao je šećer koji su osjetili u desertu. "Smetao mi je taj šećer, ja to ne volim i to sam komentirala", komentirala je Irena. "Možda nismo svi naviknuti na to", dodao je Gabrijel. Nakon deserta, uslijedili su pokloni - Silvana je ekipi udijelila pehare, a potom dovela svog kuma Željka da zasvira gostima za kraj tjedna.

