Legendarnom glazbeniku dijagnosticirana teška bolest: Djeca trebaju biti zbrinuta

Suosnivač Beach Boysa, glazbenik Brian Wilson (82) ima demenciju. Njegova obitelj podnijela je ovaj tjedan zahtjev za skrbništvom nakon smrti Brianove supruge Melinde.

- Nakon smrti Brianove voljene žene Melinde, nakon pažljivog razmatranja i konzultacija između Briana, njegovih sedmero djece, domaćice Glorije Ramos i Brianovih liječnika (i u skladu s obiteljskim procesima koje su uspostavili Brian i Melinda), potvrđujemo da će dugogodišnji predstavnici obitelji Wilson LeeAnn Hard i Jean Sievers služiti kao Brianovi sukonzervatori - stoji na Instagram profilu glazbenika.

- Ova je odluka donesena kako bi se osiguralo da neće doći do ekstremnih promjena u kućanstvu te da će Brian i djeca koja žive kod kuće biti zbrinuti i ostati u domu gdje se o njima brinu Gloria Ramos i prekrasan tim u kući koji već godinama pomažu u brizi za obitelj - piše u nastavku objave te dodaju da će Brian moći uživati sa svojom obitelji i prijateljima te nastaviti raditi na trenutnim projektima kao i sudjelovati u svim aktivnostima koje odabere.

The Blast navodi kako slavni glazbeni producent ima povijest problema s mentalnim zdravljem i vjeruje se da se neće moći brinuti o sebi. Dodaju i kako se u dokumentima navodi da Wilson "nema sposobnost informiranog pristanka na primjenu lijekova koji su prikladni za skrb i liječenje velikih neurokognitivnih poremećaja (uključujući demenciju.)".

Dalje u dokumentima stoji da se glazbenik da "lako omesti, često čak i kada je svjestan okoline i njezine svrhe. Često daje spontane irelevantne ili nesuvisle izjave. Ima vrlo kratak raspon pažnje i, iako nenamjerno ometa, često nije u stanju održati pristojnost primjerenu situaciji". Zbog zdravstvene nesposobnosti, Wilson nije u mogućnosti prisustvovati sudskoj raspravi.

Glazbenikova supruga preminula je 30. siječnja ove godine u 77. godini života i do smrti je rješavala njegove "svakodnevne životne potrebe", a zato se trenutno tvrdi da glazbenik "nije u stanju pravilno zadovoljiti svoje osobne potrebe za fizičkim zdravljem, hranom, odjećom ili skloništem".

- Melinda je bila više od moje žene. Ona je bila moj spasitelj. Dala mi je emocionalnu sigurnost koja mi je bila potrebna za karijeru. Poticala me da stvaram glazbu koja mi je bila najbliža srcu. Ona je bila moje sidro, naveo je Wilson nakon smrti Melinde.

Melinda i Brian su se vjenčali 1995. godine i tada dogovorili konzervatorstvo. Zajedno su posvojili petero djece, a Wilson ima i dvije kćeri iz prvog braka. Glazbenik je imao nekoliko živčanih slomova sredinom i krajem 1960-ih. Teška uporaba droga među kojima su i halucinogene, pogoršala je njegovo psihičko stanje i kasnije su mu dijagnosticirani shizoafektivni poremećaj i blaga manična depresija.

Također pati i od slušnih halucinacija, to jest glasova u glavi. - Cijeli dan, svaki dan, ja ih ne mogu izbaciti. Svakih nekoliko minuta glasovi mi govore nešto pogrdno, što me malo obeshrabruje, ali moram biti dovoljno jak da im kažem: 'Hej, bi li me prestali uhoditi? - rekao je jednom prilikom.

