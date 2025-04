'Jutro na Otvorenom' proglašena Radijskom emisijom godine, sve raznježio emotivan govor

Prva statua koja je dodijeljena na 31. dodjeli Večernjakove ruže bila je za Radijsku emisiju godine, a ona je pripala emisiji 'Jutro na Otvorenom'. Nagradu su uručili prezenteri Maja Šuput i Filip Glavaš.

- Mi radijski ljudi uvijek gledamo da se što prije maknemo od ovih reflektora jer jednostavno nismo navikli na ovo i gledamo da se vratimo tamo negdje u mrak ali evo, ovaj oput bi htjeli uzeti malo vremena da zahvalimo svima kako treba - kazao je voditelj Filip Han.

- Hvala svima koji su glasali za nas, hvala svima koji su uz nas ovih desetak godina koliko smo skupa, hvala svima koji nas biraju ujutro za svoje društvo - znamo da imate izbora i zato - hvala vam. Hvala svima s Otvorenog radija i hvala Večernjakovoj ruži zato što nas je ona spojila 2016. Tu ispred smo popili rakiju i tad je sve krenulo - istaknuo je producent Bruno Bucić.

Ipak, najemotivniji trenutak stupio je kad je za mikrofon stala voditeljica Ivana Mišerić - Jako je lijepo raditi s prijateljima. Trudimo se biti prijatelji svakog jutra i trudimo se biti podrška i distrakcija u ovoj suludoj svakodnevici u kojoj živimo zajedno. Posebno smo otvoreni za ljude koji se osjećaju neshvaćeno, usamljeno, na margini društva, jer uz radio nikada niste sami. Htjela bih vam nešto ispričati. Prije par dana javila se jedna mama, ona se zove Tonka i iz Karlovca je. Ona je od nas tražila da proslijedimo zadnju poruku koju je njen sin poslao nama jedno jutro na radio za vrijeme njihove vožnje od Karlovca do Zagreba. To je bilo prije par mjeseci. Noa se zove sin i on je napisao nešto lijepo o svojoj mami i on je htio da ona to čuje na radiju. Mi tu poruku nismo pročitali, ni vidjeli. I kada su oni došli u Zagreb na Rebro u bolnicu ona je upalila radio i rekla 'Ajmo ih slušati malo'. On je rekao 'Ugasi ih, ne želim ih više slušati. Poslao sam nešto tako lijepo za tebe i nisu to pročitali.' I radio se ugasio. I Noa je preminuo prije mejsec dana od sarkoma. I sad uz sve sile, trud, volju, tehniku ovog stoljeća nismo uspjeli vratiti tu poruku koja je izbrisana zbog toga što je prošlo već neko vrijeme. I zato smo odlučili da ćemo ovu Ružu posvetiti upravo Noi jer mislim da bez obzira što nemamo konkretan sadržaj te poruke da je svemir htio da se njegov glas čuje i mislim da je večeras prava prilika za to i beskrajno smo zahvalni što smo na neki način bili dio njegovog života i što su nam se putevi sreli. Simbolično, jedna mala Ruža za jedaan veliki dječji život - ispričala je emotivnu priču voditeljica Ivana Mišerić.

Finalisti ove kategorije bili su Andromeda (HR), Beautiful Day (Bravo), Jutro na Otvorenom, Povijest četvrtkom (HR) i Subotom u jedan (Radio Šibenik). Nominirani su kao i prošlih godina birani po postulatima ove medijske nagrade, a oni su: originalnost, kvaliteta i izvrsnost u radu. Ključnu ulogu, pak, odigrali su naši čitatelji koji su svojim glasovima odlučili kome nagrada ide. Osim profesionalnosti, Večernjakova ruža znana je i po glazbenom spektaklu te odličnom provodu koji se svake godine organizira. Brojni poznati stigli su večeras na dodjelu u HNK. Što se glazbenog spektakla tiče, za odličnu zabavu zaduženi su večeras mnogi već poznati glasovi.