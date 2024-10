Justin Bieber napokon se pojavio u javnosti nakon skandala P. Diddyjem

Slavni američki pjevač Justin Bieber vratio se na pozornicu nakon dužeg vremena, a iz publike ga je podržala supruga Hailey. Justin se pojavio kao gost iznenađenja na koncertu Dona Tolivera u Los Angelesu, a zajedno su izveli pjesmu "Private Landing", koju su snimili 2023. godine. Bieber se na pozornici pojavio u crnom širokom outfitu, a sve je iskombinirao s kapom. Njegova supruga Hailey je na svom Instagram profilu podijelila trenutke s nastupa, a kasnije se društvenim mrežama proširio video na kojem manekenka i poduzetnica pleše te uživa s prijateljima.

Njegov iznenadni povratak iznenadio je mnoge obožavatelje, a oni koji su bili na koncertu ugodno su se iznenadili. Inače, Justin je u posljednje vrijeme u centru pozornosti zbog slučaja vezanog za ozloglašenog repera P. Diddyja koji se nalazi u pritvoru, a kojeg se tereti za trgovinu ljudima, reketarenje i mnoga druga kriminalna djela.

Bieber i Diddy bili su u odličnim odnosima dok je Justin još bio tinejdžer, a nakon što su repera uhitili, prolazio je kroz teške trenutke te se borio sa svojim mentalnim zdravljem. - Ima dugu povijest s Diddyjem i optužbe protiv njega su mu bile teške za prihvatiti - rekli su ranije njegovi izvori. Drugi je izvor, pak, rekao da je Justin Bieber u potpunosti zgrožen cijelom situacijom.

hailey bieber at Justin Biebers & Don toliver’s concert last night never looked better! pic.twitter.com/xWQZ5Xphun — k (@ilikbiebers) October 20, 2024

Podsjetimo, ne stišavaju se komentari na račun osramoćenog repera i glazbenog mogula P.Diddyja, koji je u pritvoru zbog optužbi za seksualno napastovanje. Njegov nekadašnji bliski prijatelj Justin Bieber zgrožen je optužbama i kako piše Us Weekly, bori se s mentalnim zdravljem. Treći je izvor za medij rekao da se Bieber sada fokusira na pozitivne dijelove svog života, kao što je njegov sin Jack kojeg je nedavno dobio sa suprugom Hailey. "Njegova sreća oko toga što je otac nadmašila je njegovu zabrinutost oko Diddyja.

To je u njegovoj prošlosti i tamo to želi i ostaviti", rekao je. Inače, Justin Bieber se posljednjih dana spominje i zbog videa koji se šire društvenim mrežama. Na jednom od njih je Diddy rekao Justinu kako ima "48 sati s njim" te da ne smiju govoriti o tome što će raditi. Tijekom gostovanja u showu Jimmyja Kimmela je također rekao da on "zna bolje od toga nego da priča o onome što radi s velikim bratom Puffom". Inače, glazbenik i producent, pravog imena Sean Combs priveden je 16. rujna i protiv njega je podignuta optužnica zbog reketarenje, trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i kriminalna djela vezana uz prostituciju.

Cijelu istragu pokrenula je prijava njegove bivše djevojke, pjevačice Cassandre Venture koja je sredinom studenog prošle godine tužila P. Diddyja pred saveznim sudom na Manhattanu, optužujući ga da ju je silovao, fizički zlostavljao i podvrgnuo seksualnom ropstvu. Par su upoznao 2005. godine kada je Cassandra bila 19-godišnjakinja, a tijekom cijele veze Diddy je bio nasilan prema njoj i prisiljavao ju je na seksualne odnose s muškim prostitutkama. Ove godine objavljen je i video iz jednog hotela, a snimljen je 2016. godine, u kojem se vidi fizički napada Diddyja na Cassandru.

Njezin javni istup o ponašanju repera otvorio je Pandorinu kutiju i uskoro su u javnost počele pristizati prijave i priče drugih žena koje su prošle pakao s Diddyjem. Javnost je tako saznala i što se događalo na razuzdanim partyjima koje je organizirao Diddy, a koje je zvao freak offs. Ti su se tulumi uglavnom održavali u hotelskim sobama i Combs je imao dobro razrađen scenarij. Zahtijevao je da ga u hotelskim sobama dočekaju veće količine lubrikanta, baby ulja, droge, dodatne posteljine i svjetiljki.

Prema pisanju Daily Maila, imao je i svoj tim koji bi počistio sobe nakon takvih tuluma, a potreba za uslugom čišćenja bila je česta jer je Diddy bio eksplozivne naravi i ako bi netko od sudionika takvih “zabava” odbio poslušnost, na to je reagirao prijeteći oružjem i razbijanjem stvari po sobi. Istraga je otkrila i kako je Diddy snimao seksualne odnose na takvim zabavama, a sada se pojavila i snimka seksualnog odnosa repera i jednog poznatog muškarca s A liste slavnih osoba koji je sada u strahu kako bi snimka mogla procuriti u javnost.

Prema pisanju New York Posta na snimci se jasno vidi tko su osobe koje su snimljene tijekom seksualnog odnosa. Teksaški odvjetnik Tony Buzbee objavio je da zastupa 120 pojedinaca u građanskim parnicama zbog užasnih optužbi koje su se događale posljednja tri desetljeća.

