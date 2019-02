Jovan je u šoku, na farmu je stigla djevojka koju već poznaje

Ružica Lazarević nova je djevojka na farmi Jovana Karapandže. On je naime u emisiji 'Ljubav je na selu' emitiranoj sinoć morao odlučiti odlazi li s njegove farme Sanja ili Marija.

Dvije djevojke bile su u žestokoj svađi zadnjih dana i Jovan je to odlučio zaustaviti i iznenadio ih je viješću kako jedna od njih odlazi, piše RTL. Jovan je priznao da je bio u dvojbi koju djevojku poslati kući, ali na kraju je odlučio da to bude Sanja. Sanja je na to reagirala tako da je rekla da je konačno spašena. Tome nije bio kraj iznenađenjima na Jovanovoj farmi.

Naime, dok je on ugodno čavrljao s Victorijom i Marijom na farmu je na biciklu došla nova djevojka. Bila je to 32-godišnja Ružica koja mu je dala svoje pismo, a Marija i Victorija nisu mogle sakriti koliko su u šoku zbog ovog obrata.

- Jovan i ja smo se počeli dopisivati jer sam ja njega vidjela na Fejsu. Krenulo je dopisivanje i onda smo se vidjeli, bili smo na cugi i to je to. Ali ja nisam htjela pred kamere… I na kraju sam se predomislila jer se nešto dogodilo na speed dateu što mi je zasmetalo. Navodno da je s jednom curom nešto imao i iz tog razloga sam došla, jer je meni stalo do njega – objasnila je Ružica.

Njen dolazak posebno je uznemirio Mariju, a obje djevojke ne mogu vjerovati da se Jovan s Ružicom već duže vrijeme dopisuje.

- Ja idem s ove farme, meni više nije mjesto ovdje. - poručila je Marija.