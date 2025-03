Josip Pekas Peki: 'Nagradu bih posvetio obitelji, a smjestio bih je u bakin regal'

Glazbenik, treper, producent. Zanimanja su to koja stoje pokraj imena Josipa Pekasa iz Drniša. Nadimak Peki ovaj je glazbenik dobro poznat mlađoj publici izabrao kao svoje umjetničko ime, a njegove su pjesme svima vrlo brzo ušle u uho i postale hitovi. "Mangio pasta", "Bajadeira", "Soma", "Čim se pojavimo u gradu", "Ganga i Rera", samo su neke od uspješnica koje je Peki objavio i na albumu nazvanom "Fortuna", a objavio ga je u travnju 2024. Riječ je o njegovu albumu prvijencu, a posebnu je pozornost privukla pjesma "Mangio pasta", jedan od hitova prošlog ljeta, koju je snimio u suradnji s triljskim reperom Grgom Šipekom Gršom. O njezinoj popularnosti svjedoči i to što se našla na Billboardovoj ljestvici najslušanijih pjesama u Hrvatskoj.

No put ovog mladića prema glazbi te uspjeh koji ga prati ne čude s obzirom na to da potječe iz glazbene obitelji. Naime, njegovi otac i brat bave se glazbom, a i Josipa je glazba pratila oduvijek i na svakom koraku. Uz to pohađao je i glazbenu školu, a da će se okušati u tom području odlučio je tijekom pandemije koronavirusa. Tada se posvetio producentskoj strani posla, jer je imao puno slobodnog vremena pa se usavršio u tom segmentu.

Cijeli njegov glazbeni put, logično, nastavlja se i nastupima. Pekija je tako publika mogla čuti na raznim događanjima, a iza sebe ima i nekoliko samostalnih koncerata. Sve ovo, uz njegov rad i trud, dovelo ga je i do nominacije za najprestižniju i najstariju medijsku nagradu Večernjakovu ružu u kategoriji za novo lice godine. Tim povodom, Peki nam je iznio pojedinosti o nastanku svog uspješnog albuma, ali i otkrio što planira u ovoj godini te s kim će doći na dodjelu Večernjakove ruže u zagrebački HNK 11. travnja.

Što vam znači nominacija za Večernjakovu ružu u kategoriji za novo lice godine? Jeste li se nadali tome?

Iskreno, nisam se nadao tome. Velika mi je čast biti nominiran za Novo lice godine.

Kako ste doznali za nominaciju i koga ste prvog nazvali?

Saznao sam tako što me mama nazvala i pitala kako se glasa, a prva osoba koju bih nazvao ionako bi bila ona.

Nominirani su i Antun Aleksa IDEM, Martin Kosovec, Ružica Maurus i Lana Ujević Telenta. Koga smatrate najvećim konkurentom u svojoj kategoriji i zašto?

Teško mi je izdvojiti jednu osobu, svi nominirani dobro predstavljaju svoje područje i nagrada će sigurno otići u prave ruke koga god publika izabrala.

Do nominacije vas je doveo vaš album prvijenac. Koliko ste dugo radili na njemu?

Na Fortuni sam radio dva mjeseca.

S kime ste surađivali na albumu?

Bili su to Baks, Grše, Vojko V, Bore Balboa i Hiljson Mandela, a surađivao sam i s producentima Trkyjem, Traposlavijom i Lockroomom.

Koja vam je omiljena pjesma s albuma?

S "Fortune" mi je najdraža pjesma "Fine" zbog osobne tematike pjesme.

Posebno ste se istaknuli i suradnjom s Gršom na pjesmi "Mangio pasta", koja je brzo postala hit. Koja se priča krije iza ove uspješnice?

Pjesma je nastala uz zezanciju i druženje, mislim da je najbitnije stvoriti pozitivnu atmosferu i da se mi zabavimo stvarajući pjesmu.

Kakvu glazbu slušate u slobodno vrijeme? Koga od kolega posebno poštujete?

Posebno poštujem sve svoje kolege iz "yema", a u slobodno vrijeme slušam baš sve, volim istraživati glazbu svih žanrova.

Iza sebe, ali ne u 2024. godini, imate i dva velika koncerta u Tvornici. Kako ste se pripremali za njih?

Počeo sam se pripremati nekoliko tjedana uoči koncerata, radili smo zajedničke probe.

Kakvi su dojmovi i koliko vam je trebalo da se slegnu?

Prezadovoljan sam koncertima, a dojmovi su se slegli već dan poslije.

Imate li tremu prije nastupa?

Nemam.

Što kažu vaši kolege?

Kolege podržavaju moj rad, jednako kao i ja njihov, i svima nam je najdraže kada se dogode spontane suradnje.

Prepoznaju li vas ljudi na ulici? Kako na to gledate?

Prepoznaju me na ulici, ali na sebe gledam kao na običnu osobu koja je jedna od njih.

Koji je najbolji savjet koji ste dobili u karijeri i od koga ste ga dobili?

Najbolji savjet dao mi je Vojko V, rekao je: "Nek Zagora malo više izađe iz tebe" i upravo tako je nastala pjesma "Ganga i Rera".

Kakve su vam želje i planovi za 2025.?

Jako su jednostavni: raditi, izbacivati novu glazbu i nastupati.

Koga ćete povesti na dodjelu Večernjakove ruže u HNK u Zagrebu 11. travnja?

Povest ću "yem" ekipu.

Ako osvojite nagradu, kome ćete je posvetiti i kamo ćete je smjestiti?

Ako osvojim nagradu, posvetit ću je svojoj obitelji, a smjestit ću je u bakin regal.

