Jole nam je ispričao kako ga je osvojila supruga: 'Kada mi je to rekla...'

Gost nove epizode Podcasta Večernjeg lista je kralj zabave Joško Čagalj-Jole. Popularni pjevač u ugodnom druženju ispričao nam je mnoge poznate i nepoznate detalje iz svog života. Pjveač je prvih nekoliko godina života živio u Njemačkoj, a onda se s roditeljima vratio u Zagvozd, gdje je išao u glazbenu školu. Prvu svirku imao je u jednom kafiću u Stobreču, a nakon što se za njega pročulo u Splitu i okolici nazvao ga je Tonči Huljić.

- Doris Dragović preporučila me Huljiću, a kada me on prvi put nazvao mislio sam da me netko zeza. Prekinuo sam mu vezu. Srećom, nazvao me ponovno i ubrzo je počela naša suradnja, koja je rezultirala brojnim hitovima - ispričao nam je Jole i dodao kako je Tončiju i Vjekoslavi odmah vjerovao, premda je na početku bio skeptičan prema nekim pjesmama.

- Kada mi je donio tekst pjesme "Zove ona mene, zove, zove, Jole, Jole", mislio sam da je i to neka šala. Rekao mi je da ništa ne brinem, da će pjesma biti hit. Tako je i bilo, kazao je Jole.

Pjevač je u Podcastu ispričao i kako je upoznao suprugu Anu, te da ga je osvojila svojom osobnošću.

- Jednom smo dugo pričali dok sam vozio na gažu, pa mi je ispričala sve o svojoj obitelji koja se bavila humanitarnim radom. Rekla mi je da su njeni otac i majka namjeravali usvojiti jednog dječaka. Tada mi je bilo jasno kako se iza njene ljepote krije divna osoba, ispričao nam je Jole.

