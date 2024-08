'Jennifer je tužna i razočarana, ali Ben nije pokazao da se želi boriti za brak. Mora ići dalje'

Vijest koja je danas odjeknula svijetom jest razvod Jennifer Lopez i Bena Afflecka nakon dvije godine. Naime, diva je podnijela zahtjev za razvod u utorak i to višem sudu okruga Los Angelesa, a o problemima u njihovom braku šuškalo se jako dugo. Glasnogovornici glumaca nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar, a Jenniferini prijatelji sada su komentirali kako se ona osjeća i ponaša nakon što je podnijela zahtjev. Oni su za People ispričali kako je to bila 'bolna spoznaja' za pjevačicu, no da mora nastaviti dalje.

- Jako je razočarana i tužna, ali Ben nije dao nikakve znakove da želi nastaviti njihov brak. Nije bio posvećen niti zainteresiran da poprave što nije valjalo u braku. Došlo je do točke kad je shvatila da se mora pobrinuti za sebe - rekao je jedan prijatelj.

Podsjetimo, par se službeno vjenčao u Las Vegasu u srpnju 2022. godine, a mjesec dana kasnije imali su i veliku ceremoniju.

Affleck i Lopez, glamurozni par popularno prozvan "Bennifer", ponovno su se spojili nakon gotovo 20 godina. Zaručili su se u travnju 2022. godine, a potom i izrekli sudbonosno 'da'. U javnost je procurilo i sve više informacija o samom vjenčanju, a neke od njih objavljene su i na društvenim mrežama.

- Nosila sam haljinu koju imam već jako puno godina. Čuvala sam ju i čuvala i konačno sam ju odjenula na dan mog vjenčanja, otkrila je Jennifer u videozapisu koji je objavio njezin stilist i frizer Chris Appleton.

- Osjećaj je nevjerojatan, jako sam uzbuđena - dodala je Lopez tada odjevena u elegantnu, ali i jednostavnu bijelu haljinu.

Kasnije se glumica i pjevačica presvukla u modernu vjenčanicu s potpisom dizajnera Zuhaira Murada. Fotografije s vjenčanja objavila je na svojoj web stranici OnTheJLo. Otkrila je i da je nevjerojatno uzbuđena jer su ona i Ben dobili drugu šansu za ljubav.

- Uspjeli smo. Ljubav je lijepa. Ljubav je ljubazna. Pokazalo je i da je ljubav strpljiva. Dvadeset godina smo bili strpljivi - napisala je i dodala da je to bila najbolja noć u njihovim životima. Jennifer je također uzela i suprugovo prezime pa u zapisniku okruga Clark stoji da je ova planetarno popularna zvijezda sada ‘Jennifer Affleck‘.

Njihova veza prvi put je započela tijekom snimanja filma Gigli 2003. godine, a i tad su se planirali vjenčati, no već sljedeće godine su prekinuli.

Affleck je prethodno bio u braku s Jennifer Garner, dok se Lopez udavala četiri puta, prvi put za konobara kubanskog porijekla Ojanija Nou od 1997. do 1998.; zatim za svog bivšeg pratećeg plesača Crisa Judda od 2001. do 2003.; i pjevača Marca Anthonyja, s kojim je dobila blizance, od 2004.-14. Bila je zaručena i za zvijezdu New York Yankeesa Alexa Rodrigueza.

