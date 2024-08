Obitelj Dražana Krole iz Kaštela čuvari su jedne od najstarijih vinarskih tradicija u ovom dijelu Hrvatske. Njihova priča započinje prije više od tri stoljeća, kada su prvi preci obitelji posadili prve vinove loze na sunčanim obroncima Dalmatinske zagore. S generacije na generaciju ljubav prema vinogradarstvu i vino ostala je nepromijenjena, prenoseći se s djeda na sina, a zatim na unuka.

Dražan Krola, sadašnji čuvar obiteljske baštine, svakodnevno posvećuje svoju energiju i znanje očuvanju i unapređenju tradicije koju su njegovi preci započeli. Svako jutro, dok sunce još nije potpuno izašlo, Dražan odlazi na svoje vinograde, nježno obilazeći svaku lozu, brinući se o njima kao da su dio njegove obitelji. Njegova pažnja i predanost vidljivi su u svakom grozdu koji sazrije pod njegovim budnim okom.

GALERIJA: Stara vinarska tradicija na sunčanim obroncima Dalmatinske zagore

Glavna vinogradarska, pa tako i vinska područja triljskog kraja, nalaze se na obroncima Strmendolca i Čaporica. Na cijelom području u starim vinogradima prevladavale su uglavnom crne sorte, kao npr. ninčuša, glavinka, plavina, babić, dok su bijele sorte bile vrlo malo zastupljene: maraština, debit, vugava, domaća bijela, a našlo se i nešto malo crljenka.

Revitalizacijom starih obiteljskih nasada još iz sredine prošlog stoljeća te ponovnom sadnjom crljenka, oca zinfandela, Čaporice i Strmendolac se mogu pohvaliti vrhunskim vinima dobivenim iz te sorte grožđa.

Na ovom području svako domaćinstvo uzgaja i posjeduje velik broj hektara vinograda, a njihova vina se nezaobilazna karika u lancu bogate gastro-enološke ponude ovog kraja.

Jedno od Dražanovih omiljenih mjesta je Strmendolac, malo naselje smješteno na 341 metar nadmorske visine, udaljeno svega četiri kilometra od Trilja. Ovo malo selo poznato je po svojih 18 izvora pitke vode, koji su kroz povijest bili ključni za uspjeh poljoprivrede u ovom kraju. Pitka voda iz ovih izvora omogućila je razvoj vinogradarstva i voćarstva, a plodna zemlja bogata mineralima dala je vinima jedinstven i prepoznatljiv okus.

VEZANI ČLANCI:

Svaki posjet Strmendocu za Dražana je poput hodočašća. On vjeruje da se u čistoj vodi i netaknutoj prirodi krije tajna vrhunskih vina koja proizvodi. Kada stigne u Strmendolac, prvo što učini jest napuniti svoju staru kožnu čuturu svježom izvorskom vodom. Ova voda koristi se ne samo za piće, već i za prskanje loze, jer Dražan vjeruje da ona prenosi dio tog posebnog terroira u svaku bobicu grožđa.

60-godišnji Dražan Krola član je europskog Vinskog viteškog reda. Godine 2004. upisuje se u upisnik Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Vinarija.

"Kako sam rođen u Strmendocu, povukla me želja da ovdje dolazim za vikend. No, onda se dogodila i ljubav prema vinu. U početku i nije bila ideja da baš bude profesionalno, ali je preraslo u profesionalni posao", kazao je Dražan Krolo ističući kako su se u početku, dok je loza rasla i jačala, odlučili raditi na kvaliteti vina, to je bilo najvažnije, a onda su krenuli s proširenjem podruma.

"Mi smo proizvodili vino osluškujući zahtjeve tržišta. Imamo 'problema' s kaštelanskim crljenkom, njega nam uvijek nedostaje. Međutim, ne možete proizvesti crljenka više nego što ga imate, a tako je i s pošipom. Okrenuli smo se i prema vani, izvozimo vina u Kanadu, Nizozemsku i Njemačku, koje nam je najbitnije izvozno tržište. Trebam istaknuti i cabernet sauvignon, odlično nam uspijeva ovdje u Strmendocu, kao i merlot i chardonnay. Ovaj vinograd počeli smo saditi 2003. godine i mi smo prvi od vinara koji smo posadili crljenak na području Strmendoca. On ne pripada ovom prostoru, on je rana sorta u mediteranskom dijelu, a ovdje je kasna sorta. I prvih pet, šest godina imali smo s njim velikih problema. Kako su se počele javljati narudžbe, uložili smo dodatni trud. Iako smo ga u početku, prvih pet godina, čak htjeli izvaditi iz vinograda. Međutim, cijena tog grožđa porasla je i on sada daje najbolje rezultate. Isto je i s pošipom, koji je rana sorta na Mediteranu. Ovdje je bio rizik hoće li svake godine uspjeti doći do kraja. Otoci su mu domovina. Problem se javlja na samom početku. Ako je zakasnio s cvatnjom i uđe u rujan sa zrenjem, kad već dolazi hladniji zrak, dolaze kiše, sve to onda utječe na kvalitetu grožđa. No, zasadili smo pošip i sad uz puno truda i s njim imamo vrhunske rezultate", govori Dražan Krolo otkrivši nam koja vina proizvode.

"Ukupno 6 ha vinograda na dvije lokacije.. proizvodimo rose, chardonnay, pošip, cabernet sauvignon-merlot i crljenak, sve grožđe iz našeg vinograda. Cabernet sauvignon-merlot dobio je brončanu medalju na ocjenjivanju vina u Bordeauxu. Na jednom od najvećih svjetskih ocjenjivanja vina (blind tasting) International Wine Tasting u Londonu, za bijelo vino pošip dobili smo brončanu medalju, a za crljenak kaštelanski preporuku. Planiramo na OPG-u napraviti izletište na kojem bi imali vrlo široku ponudu od pripremanja i usluživanja jela i pića do organiziranja raznih događanja kao npr. Wine tasting, vinske večeri u kojima bi se prezentiralo vino i hrana koja je tradicionalna u tom kraju, team buildinge, vjenčanja itd", govori Krolo kojem umnogome pomaže i supruga Karolina, koja je od prvog dana potpuno u ovom obiteljskom projektu, kći Karla i njezin dečko Filip te Mišo Marasović koji vodi vinariju.

Dražanov rad u vinogradu ne završava sa zalaskom sunca. Duga i naporna berba, koja započinje početkom jeseni, vrhunac je cjelogodišnjeg truda. U ovom razdoblju cijela obitelj Krola okuplja se kako bi zajedničkim snagama ubrala plodove svoga rada. Uz pjesmu, smijeh i druženje, berba postaje više od posla - to je proslava života, zajedništva i ljubavi prema zemlji.

Kroz zimu, dok vinogradi miruju, Dražan se posvećuje podrumu. U mračnim i hladnim podrumskim prostorijama njegovi preci su stoljećima usavršavali svoje vještine, a on nastavlja tu tradiciju. Svaka bačva, svaki alat ima svoju priču. Dražan pažljivo nadzire fermentaciju, kontrolira temperature i provodi beskonačne degustacije kako bi osigurao da svaka kap vina bude savršena. Njegov podrum je poput svetog mjesta, gdje se prošlost susreće sa sadašnjošću, a tradicija s inovacijom.

Iako su vremena i tehnologije promijenile mnoge aspekte vinogradarstva, Dražan ostaje vjeran metodama koje su koristili njegovi preci. On čvrsto vjeruje da je kvaliteta vina rezultat poštovanja prema prirodi i tradiciji, ali i pažnje prema svakom detalju u proizvodnom procesu. Njegova vina prepoznata su i cijenjena ne samo u Hrvatskoj, već i diljem Europe, gdje su osvojila brojna priznanja i nagrade.

Obitelj Krola simbol je otpornosti, predanosti i ljubavi prema zemlji. Njihova priča nije samo priča o vinu, već i priča o ljudima, obitelji i zajedništvu. U svakom gutljaju njihovog vina osjeća se duh prošlih vremena, rad i trud mnogih generacija, te nepokolebljiva strast za očuvanjem tradicije.

Svake godine, Dražan organizira vinske večeri u svom vinariji, gdje okuplja ljubitelje vina, stručnjake i prijatelje. Te večeri nisu samo prilika za degustaciju vrhunskih vina, već i za dijeljenje priča, iskustava i znanja. Koristi svaku priliku da educira mlade generacije o važnosti očuvanja prirodnih resursa i tradicionalnih metoda proizvodnje. Kroz ove događaje, on nastoji osigurati da se njegova ljubav prema vinogradarstvu i vrijednosti koje su ga vodile kroz život prenesu i na buduće generacije.

Priča obitelji Dražana Krole iz Kaštela živi dalje, čvrsto ukorijenjena u povijesti, tradiciji i ljubavi prema vinogradarstvu. U svakom gutljaju njihovog vina osjeća se radost, ponos i strast generacija koje su ga stvarale, čuvajući tako bogatu baštinu za buduće naraštaje.

VIDEO: Oženio se Matija Cvek: Zasjao u ružičastom odijelu