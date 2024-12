Jay Z se suočava s optužbama za silovanje 13-godišnjakinje: To je toliko gnjusno

Američki reper i jedan od najmoćnijih imena glazbene scene, Jay Z suočava se s teškim optužbama. Anonimna tužiteljica ovaj je tjedan je podigla tužbu protiv slavnog glazbenika, čije je pravo ime Shawn Corey Carter, u kojoj ga optužuju da ju je silovao kada je imala 13 godine. Anonimna tužiteljica tvrdi da je napadnuta na kućnoj zabavi nakon dodjele MTV Video Music Awards (VMA) u New Yorku te u svojoj tužbi tvrdi kako su je silovali Jay Z i P. Diddy dok je u prostoriji u to vrijeme bila i jedna ženska slavna osoba. U listopadu ove godine anonimna tužiteljica je najprije podigla protiv P Diddyja, a ovu nedjelju je njezin odvjetnik Tony Buzbee u tužbi dodao i ime Jay Z-a. U tužbi žrtva navodi kako ju je prijatelj te 2000. godine odveo na stoji da ju je prijatelj odvezao na MTV Video Music Awards koji se održavao u Radio City Music Hallu u New Yorku. Nije imala ulaznicu za dodjelu, ali htjela je otići barem na after party nakon dodjele i zato je prilazila raznim vozačima limuzina kako bi uz njihovu pomoć pokušala doći na neki after party.

Jedan joj je vozač, piše u tužbi, rekao da radi za Seana Combsa poznatijeg kao P Diddy i da ona “odgovara onome što je Diddy tražio”.

Pozvao ju je na zabavu nakon dodjele nagrada i rekao joj da će se vratiti po nju nakon što prevezao Cartera i Combsa na tulum. Kasnije ju je vozač pokupio, opisala je žrtva u svojoj tužbi, i nakon 20 minuta stigli su do bijele kuće s prilazom u obliku slova U. Po dolasku u vilu morala je potpisati dokument za koji je vjerovala da je ugovor o tajnosti podataka i nije dobila kopiju. Na zabavi je, prema njezinim riječima, bilo puno slavnih osoba koje su konzumirale marihuanu i kokain. Kada je došla u vilu ponudili su joj piće od kojeg joj se uskoro počelo vrtjeti, bila je ošamućena i krenula je u jednu sobu kako bi se odmorila. Uskoro u sobu ulaze Jay Z i P Diddy koji joj godovi: Jesi spremna za zabavu? Tada je, navodi žrtva u tužbi Jay Z skinuo njezinu odjeću, držao je i silovao dok su P Diddy s i neimenovana slavna ženska osoba sve gledali. Kasnije ju je, tvrdi žrtva, silovao i P Diddy dok su Jay Z i slavna ženska osoba sve gledali.

U tužbi stoji da se uspjela oduprijeti prisiljavanju na oralni seks s Combsom tako što ga je udarila u vrat i da je on "stao". Nakon navodnog napada, stoji u tužbi, "zgrabila je odjeću" i otišla. Otišla je do benzinske postaje, gdje je nazvala oca koji je uskoro došao po nju. Jay Z je odmah nakon saznanja o ovim optužbama uputio priopćenje javnosti u kojem se zgraža zbog svega, negira sve te je podnio i tužbu protiv odvjetnika tužiteljice.

- Napravili ste strašnu pogrešku u prosudbi misleći da su svi slavni isti. Nisam iz vašeg svijeta. Ja sam mladić koji je izašao iz siromašnog Brooklyna i ne igramo ovakve igre. Imamo vrlo stroga pravila i čast i štitimo djecu. Moj odvjetnik je primio pokušaj ucjene od odvjetnika Tonyja Buzbeeja. Ono što je on kalkulirao bili su priroda ovih optužbi i javni nadzor koji bi me natjerali da se nagodim. Ne, gospodine, imalo je potpuno suprotan učinak. Navelo me na to da želim razotkriti tvoju prevaru na vrlo javan način. Tako da, ne, neću ti dati niti jedan novčić. Ove su optužbe toliko gnjusne da vas molim da podnesete kaznenu prijavu, a ne građansku. Onaj tko bi počinio takav zločin protiv maloljetnika trebao bi biti zatvoren, ne slažete li se?' Moja supruga i ja morat ćemo sjesti sa svojom djecom i objasniti im okrutnost i ljudsku pohlepu. Samo vaša mreža teoretičara zavjere, lažnih proroka, vjerovat će idiotskim tvrdnjama koje ste iznijeli protiv mene - poručuje Jay Z. Strani mediji pišu kako se ovakav razvoj događaja očekivao nakon uhićenja P Diddyja i postavljalo se pitanje tko će sve od njegovih slavnih prijatelje biti suočen s optužbama s kakvima se on suočava.