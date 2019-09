Jacques bjesnio na Prisavlju nakon što je saznao tko je u žiriju 'The Voicea'

Na HRT se uskoro vraća natjecateljski show "The Voice – najljepši glas Hrvatske", a kako doznajemo, postava žirija će se malo promijeniti. Naime, od bivših mentora svoj stolac sačuvao je frontmen grupe Vatra Ivan Dečak, a njemu će se pridružiti nova lica koja će na audicijama prikazanima u pet televizijskih emisija odabrati 40 natjecatelja za nastavak showa.

U stolcima žirija dosad su sjedili Indira Levak, Tony Cetinski i Jacques Houdek, a sada će njih troje zamijeniti Vanna, Davor Gobac i Massimo, a kako neslužbeno doznajemo, ova vijest nije najbolje sjela Jacquesu. On je, prema pričama iz gradskih kuloara, doznavši za to došao na Prisavlje zahtijevajući objašnjenje zašto nije došlo do potpune promjene žirija, kako je on očekivao.

Najviše ga je, govore nam, zasmetalo to što više nije član žirija, odnosno kako to da je Ivan Dečak zadržao mentorstvo, kada je prema njegovom mišljenju „među najgorim mentorima koji su mogli biti u showu“. Isprva se pričalo da će se žirijevska ekipa u potpunosti promijeniti, ali od njih četvero zamjenu je dobilo samo njih troje.

Stupili smo u kontakt s Jacquesovim menadžerom Mihovilom Bekom kako bismo dobili komentar na saznanje o djelomičnoj promjeni žirijevske postave te navodnom incidentu na Prisavlju, ali rekli su nam kako nemaju komentara. Na HRT-u nisu komentirali ni incident ni promjenu žirija.

Podsjetimo, iza nas su već dvije sezone pjevačkog showa u kojem svaki mentor odabire po deset kandidata, a njih četrdeset će se boriti za zlatni mikrofon do siječnja 2020. kad će se proglasiti pobjednik 3. sezone i nasljednik pobjednica prijašnjih sezona Nine Kraljić i Ruže Janjiš. Prijave su odavno zatvorene, a sljedeći mjesec ćemo vidjeti tko su nove pjevačke nade.