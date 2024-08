Ivana Paradžiković javila se s Islanda i pokazala kako izgleda bez trunke šminke: 'Kako dobra odluka'

Bivša urednica i voditeljica emisije "Provjereno" Ivana Paradžiković često se javlja na društvenim mrežama, a nedavno je otkrila da je bila na Islandu. Ivana je tada otkrila da se odlično provela te dodala da će detaljnije o putovanju govoriti u razdoblju koje dolazi. Sada je pak, podijelila jedna video na kojem je bez trunke šminke te pokazala kako se provela. Ivana je bila na jednom od glavnih turističkih atrakcija, pored gejzira te pokazala kakvo je to iskustvo.

- Zlatni krug. Najturističkiji dio Island. Jurimo, stanemo, uslikamo, pičimo dalje dok nepregledna kolona ljudi čeka u redu da opali selfie. Usred tog ludila sine mi misao: pa ja ne želim to! Mijenjam plan. Reduciram popis. Idem na crnu plažu. Želim zapamtiti prizore i zvukove. Zažmiriti i slušati... Doživjeti Island i diviti mu se. O, kako dobru odluku sam donijela - istaknula je.

Podsjetimo, Ivana je nedavno podijelila fotografije s odmora te poručila:

- Moja Islandska avantura u 5 dana! Obišla sam kamperom cijeli Ring Road, cestu koja vodi oko otoka. Sveukupno, vise manje, oko 2500 kilometara. Fizički zahtjevno, ali ljudi... Kakvi su to dani bili! Oni koje prepričavaš u starosti! Sada mi je jasno zašto su Islanđani najsretnija nacija na svijetu! Mjesto je to gdje vlada moćna i silovita priroda, ne ljudi. Ne mogu je pokoriti niti njome ovladati, samo joj se prilagoditi... S poštovanjem ili možda strahopoštovanjem. Kupala sam se u oceanu na 10 stupnjeva pa na +40, budila se kraj vodopada, kitove gledala praktički u oči! U istom danu smrznula i pokisnula do gaća u ledenjačkoj laguni pa se potom za par sati sunčala. Proslavila nacionalni praznik s prezgodnim Islanđankama. Srela jedno poznato lice! Vidjela toliko nestvarnih prizora: krateri, vulkani, kanjoni, gejziri, vodopadi, glečeri, polja lave, spilje...kao da nisu s ove planete.

Previse ljepote za podnijeti odjednom! Toliko toga vam želim ispričati, ali prvo ću se naspavati. Ako netko od vas želi ići, a nećka se, nakon što čujete moje priče, ne sumnjam, kupit ćete kartu! I ne, nije tako skupo. Može se, ako se pametno planira. Btw. imam čak i islandsku playlistu za putovanje.I da, ja ću se vratiti tamo sigurno, ovo je bila tek izvidnica - poručila je uz bajkovite prizore.

VIDEO Baby Lasagna zapalio atmosferu na zadarskom Forumu