Otkriveno kada kreću novi nastavci omiljene serije u Hrvata, a vraćaju se i u svoj standardni termin

Od 2. rujna, Nova TV donosi nove epizode hit serije "Kumovi," koja je osvojila srca gledatelja diljem Hrvatske, a i regije. Svaka nova epizoda donosi novu dozu uzbuđenja, a gledatelji s nestrpljenjem iščekuju nastavak priče iz najpoznatijeg fiktivnog mjesta - Zaglava.

Osim gledatelja, povratku serije na male ekrane raduju se i sami glumci. Momčilo Otašević i Vladimir Tintor, poznati po svojim ulogama Janka i Aljoše Gotovca, za IN magazin su otkrili kako se često susreću s reakcijama publike koje im donose osmijeh na lice i dokazuju koliko su likovi iz serije postali dio svakodnevnog života gledatelja: ''Tukli su me kišobranom, hvatali, štošta..

A gdje ti je ova, a gdje ti je ona, onda bakica na kasi iza, ostavio si je; ma koga gospođo? Onda vidim da je gospođa u seriji totalno. Ostavio si Lucu zbog ove, sad si kod one, vrati se Luci...'' ispričao je Momčilo.

Sličan scenarij susreta s gledateljima, priznaje Tintor, može očekivati i on uskoro, jer njegov lik Aljoše ući će u ljubavnu avanturu s Mirjanom koju igra Ecija Ojdanić, točnije, stare vatre će se rasplamsati, a kako će ova dva lika snaći u novoj situaciji i kako će se ona razvijati, ne propustite doznati u novim nastavcima!

Ljubavni, poslovni i obiteljski izazovi ne prestaju ni za druge likove. "Uvijek se nađe sukoba, kao u svakom braku, kad se izmiri na jednoj strani, otvaraju se frontovi na drugoj, tako da je odnos kao i prije. Živahan, živ, ima dosta prepirki, ima i ljubavi, kao u pravom braku.'' istaknuo je Vedran Mlikota koji glumi lik Vinka, glavu obitelji Macan.

Uz intrigantne zaplete, dirljive trenutke te humoristične situacije koje mogu prirediti samo Zaglavčani, "Kumovi" su spremni ponovno ući u domove gledatelja i pružiti nezaboravne večeri pred TV ekranom, od ponedjeljka 2. rujna od 20.15 sati na Novoj TV.

VIDEO Baby Lasagna zapalio atmosferu na zadarskom Forumu