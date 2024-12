Iva napustila show: 'Ni od koga ne bih radije izgubila nego od njih dvojice'

Napeti kulinarski izazov u kojem su kandidati replicirali kompleksna jela chefa Tibora Valinčića završio je ispadanjem Ive Novosel. Svojim visokim standardima i strogim kriterijima, chef Tibor nije davao prostora za greške. „Kad sam prvi put gledao MasterChef, sanjao sam dan kada ću imati priliku biti s ove strane i ovo mi je velika čast“, rekao je kandidatima, postavljajući pred njih izazov koji će dugo pamtiti.

Iva, Sergio i Tin dali su sve od sebe kako bi što vjernije replicirali dva kompleksna jela chefa Tibora Valinčića, no samo je Tin uspio spojiti okuse i tehniku. Unatoč vizualnoj nesavršenosti njegova tanjura, okusi su ga izdvojili. „Tinov se tanjur doimao najneurednije i najmanje vizualno sličan. Čips nije bio dovoljno hrskav. Važna mi je pedantnost i simetrija, a to nisam vidio na tvom tanjuru“, rekao mu je chef Tibor, no na kraju je priznao: „Ipak, tvoj je tanjur bio najbolji.“

Iva je briljirala u vizualnom aspektu, no okusima njezino jelo nije zadovoljilo očekivanja. „Kockice od bundeve bile su prevelike, a u njezinom je okusu prevladao dim“, objasnio je chef Mario, dodajući da je fondant bio nedovoljno karameliziran, a mesa je na tanjuru bilo premalo. Sergio je dobio mješovite kritike: „Meso je bilo preslabo istučeno, ali kockice su bile korektno začinjene, a emulzija dobra“, komentirao je chef Goran.

Odluka o eliminaciji bila je jednoglasna te je show napustila Iva. „Ni od koga ne bih radije izgubila nego od njih dvojice“, kazala je Iva oprostivši se od svojih kolega. „Došla sam vidjeti koliko mogu i je li to životni put za mene. Dobila sam odgovor i sada nema granica. MasterChef je jedno neprocjenjivo iskustvo, nije mi žao ni sekunde“, istaknula je Iva za kraj.

MasterChef ulazi u novu fazu natjecanja, a još sedmero kandidata ostaje u lovu za titulu najboljeg hrvatskog kuhara. Tko će se istaknuti u idućim izazovima? Pratite MasterChef i doznajte!

