Iskreni Laka: 'Bosna i Hercegovina može nastupati samo na Eurosongu kriminala i korupcije'

Nakon dugih sedam godina Laka će u četvrtak 14. studenog nastupiti u Zagrebu u kultnom Klubu Sax!, u kojem je posljednji put nastupao 2017. godine. Laka, pravim imenom Elvir Laković, poznati je bosanskohercegovački pjevač i kantautor. Njegov prepoznatljiv stil, koji kombinira elemente popa, rocka i etno glazbe, osvojio je srca publike diljem regije. S karijerom koja traje više od dva desetljeća Laka je jedan od omiljenih izvođača na ovim prostorima. Njegov nastup na Euroviziji 2008. godine s pjesmom “Pokušaj” ostavio je snažan dojam na europsku publiku i potvrdio njegov status regionalne zvijezde. Nedavno je izdao i novi album “Mama”, koji prati i istoimeni singl. Na koncertu u Saxu pratit će ga i njegova sestra Mirela, a predgrupa će im biti zagrebački sastav Donkey Hot, koji predvodi Vili Gobac.

Nakon punih sedam godina vraćate se u Zagreb i svirat ćete u Saxu. Vjerujem da se veselite koncertu, što nam pripremate?

Veselimo se baš jako i pripremamo vam nove pjesme s novog albuma, a svirat ćemo i stare pjesme tako da će biti pjesama iz cijelog našeg opusa.

Nedavno ste objavili album “Mama” i singl “Penzija”. Kako su nastale pjesme? Zanimljivo je da ste zadržali koncept da vam se pjesme zovu samo jednom riječju?

Pjesme su rezultat napornog rada s našim producentom Matkom Gaćom u njegovu studiju u Makarskoj. Ne znam što me točno inspiriralo, ali pjesma se samo iznenada dogodi. A to što se zovu jednim imenom prati nas od samog početka pa smo to zadržali sve do danas.

Kakav ste odnos imali s majkom dok ste odrastali? Kako je ona reagirala kad ste joj rekli da ćete se profesionalno baviti glazbom?

Mama nam je cijelo djetinjstvo pravila razne smicalice i tjerala nas da razmišljamo, stalno je forsirala humor i zabavu tako da nas je napravila ovakvima kakvi smo danas. Kad sam joj rekao da ću se profesionalno baviti glazbom, rekla je: “Prvo završi fakultet pa radi što hoćeš.” Tu je nisam poslušao.

U pjesmi “Mama” pitate se je li sramota ne naći smisao života. Jeste li vi našli smisao života?

Kako čovjek prolazi kroz život, i smisao mu se mijenja. Jedan smisao već imam, a to je da se bavim poslom koji obožavam, za mene je to glazba. Volio bih imati unutrašnji mir, ali to je izgleda nemoguće ostvariti.

Prije glazbe studirali ste na Zdravstvenom fakultetu u Nišu. Zašto baš taj fakultet i zašto ste ga prekinuli?

Moj tata želio je da studiram zaštitu na radu zato što je bilo posla u toj struci, ali mene to nije zanimalo.

Na početku glazbene karijere svirali ste narodnu muziku po kafanama. Kako danas gledate na taj period života?

Ja sam tada živio u Goraždu i družio se s glazbenicima koji su svirali po kafanama pa sam i ja svirao za novac da bih kupio sebi gitaru. Taj period bio je moje prvo iskustvo sviranja s orkestrom i nisam znao u kojem ću pravcu otići. Dobro je da je otišlo u ovom, mom pravcu.

Prije 20 godina otišli ste u New York jer ste mislili tamo graditi karijeru, no niste uspjeli. Što mislite jeste li mogli drukčije?

Čeznem i danas za New Yorkom i kad gledam neki film sniman tamo, dođe mi da plačem koliko volim taj grad. Trudio sam naći muzičare da sviramo, ali nisam uspio. Drugi poslovi nisu me zanimali iako sam glumio u nekoliko filmova i snimio nekoliko reklama za televiziju. Najviše sam radio kao konobar.

Mnogi i dalje kao vaš najveći uspjeh ističu pjesmu “Pokušaj”, s kojom ste nastupili na Eurosongu. Kako vam je bilo na tom natjecanju?

Na Eurosongu te godine bili smo favoriti, ali na kraju smo osvojili deseto mjesto. Bilo je to strašno stresno za nas jer smo bili novi u ovom biznisu i kada se sve završilo, jedva smo čekali da se sklonimo umjesto da smo radili turneje. Nismo znali iskoristiti tadašnju popularnost.

Pitao bih vas rado biste li opet nastupali na Euroviziji, no BiH je dužna EBU i pitanje je kad će opet njezin kandidat doći na ovo natjecanje. Što mislite o tome?

Kad bih dobio priliku, volio bih opet ići na Eurosong, ali naša zemlja može nastupati samo na Eurosongu kriminala i korupcije.

Jeste li pratili Euroviziju zadnjih godina? Što mislite o nastupima naših Let 3 i Baby Lasagne?

Genijalan nastup imao je Let 3, a i Baby Lasagna bio je stvarno dobar. I mislim da vi šaljete umjetnike koji su baš po mome ukusu.

Kakav je Laka privatno? Kako se najbolje opuštate?

Pa kad se opuštam, najčešće sviram gitaru jer uvijek može naletjeti neka pjesma, a inače sam usamljen kao vuk samotnjak.

Na podcast platformi Oslobođenje radite prilično neobičan, ali i gledan podcast u kojem ste vi prije u ulozi gosta nego voditelja. Kako ste došli na ideju za njega?

Zvali su me s raznih televizija da nešto radim pa sam se odlučio za ovo jer imam nekoliko odijela koja nemam gdje nositi pa sam ih sve nosio u podcastu. Sad opet imam problem, treba mi više odijela.

Imate li nekih neostvarenih želja?

Volio bih se ponovno vratiti u New York.

