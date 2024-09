Irina se nekad borila s anoreksijom, a sada je impresionirala žiri svojim kulinarskim umijećem

Pred žirijem MasterChefa, emocije i okusi isprepleli su se u uzbudljivom spoju ljubavi, rivalstva i strasti prema kuhanju. Stjepan Vukadin, Goran Kočiš i Mario Mihelj ocjenjivali su jela kandidata, svakog sa svojom posebnom pričom i snovima o kulinarskom trijumfu. Od romantičnog para koji ljubav prenosi u kuhinju, preko uporne studentice veterine koja testira svoje granice, do majke koja traži prekretnicu u životu – MasterChef je donio napetost kakvu samo kuhinja može ponuditi.

Među najupečatljivijim kandidatima ove sezone svakako su Petar Marić i njegova djevojka Anamaria Šimićak. Petar, dvadesetogodišnji student turističko-hotelijerskog menadžmenta, ušao je u MasterChef s ciljem da ostvari svoje snove. „Jako mi se sviđa novi žiri. Bilo je malo iznenađujuće, ali jedva čekam stati pred njih", priznao je Petar s uzbuđenjem. Njegov kulinarski pothvat nije prošao nezapaženo, a kad je kušao njegovu tjesteninu s više komponenti, Stjepan mu je rekao: „Žao mi je što niste kušali svoje jelo, jer je jelo jako dobro", dok je Mario njegovu izvedbu nazvao „rapsodijom".

Petrova djevojka Anamaria Šimičak bila je inicijatorica ove kulinarske avanture. Ova 21-godišnja studentica međunarodnog menadžmenta u hotelijerstvu, pripremila je janjeće kotlete u umaku od čokolade, glazirane mrkve i pire od bijelog graha s nasjeckanim bademima – kombinaciju koja je oduševila sve članove žirija. „Toliko sam u šoku, nestvarno mi ovo djeluje. Ne mogu vjerovati da se ovo dogodilo", izjavila je Anamaria nakon što je dobila pregaču, još uvijek pod dojmom trenutka. Ovaj par unosi dašak rivalstva u kuhinju, no Petar je smireno zaključio: „Nemam straha što se tiče natjecanja s Anamarijom. Bit će to fer borba." Hoće li ljubav ili kulinarsko umijeće prevladati, gledatelji će uskoro saznati.

GALERIJA: Maja Šuput danas slavi rođendan, a pogledajte kako se mijenjala tijekom karijere

MasterChef pregaču izborila je i Irina Brajčić, koja je nekoć vodila bitku s anoreksijom. Danas je njezin put usmjeren prema zdravom životu i kuhanju, a na audiciji je odlučila impresionirati žiri ribljim jelom s više komponenti. „Tanjur je bio savršen, posložen i to je ono što pokazuje vas. Ekstravagancija, okusi, urednost i potencijal", pohvalio ju je Mario. Stjepan je komentirao kako već dugo nisu vidjeli kandidata koji je uspio pripremiti toliko komponenti na tanjuru bez suvišnih elemenata, a Goran je s oduševljenjem dao svoj konačni pristanak. Irina je s ponosom prihvatila pregaču, svjesna koliko je dug put prošla do tog trenutka.

Među natjecateljima posljednje audicijske emisije predstavila se i Zara Bajlo, studentica veterine iz Zadra koja je odlučila iskušati svoje kulinarske vještine pripremajući lignje na buzaru s torticama punjenim ovčjom skutom i palentom. Iako je žiriju ponudila izuzetno kompleksno jelo, previše rajčice u umaku negativno se odrazilo na okus jela. Stoga joj je Stjepan dao 'ne', no Goran i Mario su prepoznali njezin potencijal. Goran joj je rekao: „Moj ukupan dojam je taj da bi vas vrlo rado vidio dalje", a Mario je odlučio riskirati i pružiti joj priliku. Zara je oduševljena prihvatila pregaču.

Iva Novosel, 43-godišnja je majke troje djece koja se potajno prijavila u MasterChef, ne rekavši svojoj djeci da će sudjelovati u natjecanju. Iva radi kao turistički vodič, no u srcu nosi strast prema kuhanju i pisanju. „Kuhanje je za mene apsolutna sreća", priznaje, a njezin rižoto s trljom dobio je od žirija zeleno svjetlo. Mario je pohvalio njezinu tehniku, komentirajući: „Trlja je bila jako fina. Hrskava, lijepo pečena, lijepo slana." Unatoč maloj zamjerci zbog manjka treće trlje, Iva je s lakoćom prošla dalje. Njezin san o promjeni životnog smjera sada je na dohvat ruke.

VEZANI ČLANCI:

Na audiciji je bio i Nikola Bačić iz Budaka u zadarskoj županiji koji inače kuha za obitelj: „Mama je prije bila bolja, ali sam ja sad uskočio“. Nakon što su kušali njegov rižoto, Goran je kazao kako jelo ima dosta tehničkih nedostataka. „Iako zgleda jednostavno, tehnički ga je teško napraviti. Riži je bilo potrebno još pola minute da bude skuhana kako treba“, objasnio je Goran i dao mu 'ne'. Isti odgovor je dobio i od Stjepana, a Mario mu je zamjerio što riža nije slana. Međutim, odjednom je došlo do preokreta i dobio je pohvalu. „Pokazao si nam ono što svaki chef treba imati, a to je strast prema kuhanju. U jednom si trenutku izgorio od te želje da nam pokažeš najbolje i da se prezentiraš u najboljem svjetlu. To razumijemo i zato u ime sve trojice smo odlučili da ideš dalje, jer potencijal je tu“, priopćio mu je Goran, pa je Nikola na kraju ipak dobio pregaču.

Što će se događati u sljedećem krugu natjecanja za mjesto u MasterChef vili ne propustite doznati u novim nastavcima kulinarskog showa.

VIDEO: Ella Dvornik progovorila o razvodu: 'Traje već tri godine i kako mi se čini – samo je nebo granica'