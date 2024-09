Poznati pjevač iznenada se srušio na svom koncertu! Prisutni mu pružili prvu pomoć, ali nije mu bilo spasa

POKRENULA POSAO

Velike promjene za Tamaru iz 'Braka na prvu': 'Cijeli život sam ovome težila'

Čim predam poticaje, otvaram obrt i to je to. To b se trebalo dogoditi kroz nekoliko dana. Sad sam pustila glas da najavim ljudima da je sve u procesu i onda kad se izrealizaram, sve počinje službeno. To bi se trebalo dogoditi početkom desetog mjeseca, rekla je Tamara