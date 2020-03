Ikonu regionalnog novog vala pretukao 20 godina mlađi partner

Slađanu Milošević (65), ikonu novog vala u bivšoj Jugoslaviji, noćas je u njenom stanu u Beogradu pretukao 20 godina partner, nakon čega je uhićen i priveden.

Kako piše Kurir, pjevačica je prijavila partnera nakon što je nasrnuo na nju poslije rasprave u stanu.

- Došlo je do verbalne rasprave između njih, on ju je navodno dok je bila u kupaonici grubo odgurnuo. Slađana je pala na zahodsku školjku i mašinu za pranje rublja. U ruci je držala njegov mobitel koji joj je on istrgnuo. Zatim ju je opet gurno i pala je preko kade - kazao je izvor za Kurir. Nakon dolaska policije pjevačica je navodno kazala kako ju je strah da joj se nešto ne dogodi.

- Liječnička pomoć joj je ukazana na Urgentnom centru i ustanovljene su lake tjelesne ozljede. Njemu je određeno zadržavanje i sutra će biti priveden na saslušanje - kazao je Kurirov izvor.

Podsjetimo, Slađana Milošević bila je velika zvijkezda jugoslavenske pop rock scene. Pojavila se 1977. s pjesmom "Au, Au" i iste godine imala svoj prvi veći nastup na koncertu kod Hajdučke Česme, gdje je nastupala prije Bijelog dugmeta. Slađana je počela rušiti tabue, kada je izdala pjesmu pod nazivom "Seksi dama", koja je bila zabranjena za emitiranje na brojnim radijskim i televizijskim postajama. Godine 1984. s Dadom Topićem predstavljala je Jugoslaviju na Eurosongu s pjesmom "Princeza".