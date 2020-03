Luka iz 'Braka na prvu' ostao bez posla: 'Ovo mi je trešnja na torti'

Dame i gospodo Da ne trabunjamo samo o sreći ili kojekakvim motivacijskim sranjima danas je jedan otežani dan. Prema objavama zavoda za zapošljavanje u 9 dana je dano više od 6900 otkaza, 6900 obitelji su ostali bez prihoda. Pred vama na slici je jedan dio te crne statistike. Dobio sam otkaz zbog gospodarskih razloga-smanjenja obima posla. #hvalakoronavirusu Dvije su opcije plakati zbog svega, potresa u kojem je stradala moja kuća, korona virusa koja nas je zatvorila i kao trešnja na vrhu šlaga ostadoh bez posla. Ili uzeti to vrijeme samoizolacije i urediti svoj životopis i istaknuti bitno i ukloniti nebitno. Težak dan je za mene no kako se kaže “poslije kiše/snijega dolazi sunce” Riječima gradonačelnika Bandića: “najte kaj zamjeriti” što sam vam uveo još sivila u ovaj sivi dan. #fuckyoucorona P.S. Ako vam se smije bacite oko na story 😅

