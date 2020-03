Bila je velika jugoslavenska pop zvijezda, a danas ima sasvim druge planove

Dragana Šarić, poznatija kao Bebi Dol, bila je jedna od najvećih pop zvijezda bivše države, a ostat će upamćena i po tome da je bila posljednja predstavnica Jugoslavije na Eurosongu, 1991. s pjesmom "Brazil".

Posljednjih desetak godina o njoj su dolazile razne vijesti, a dva je puta bila i u reality showu "Farma". U intervjuu za Kurir kazala je kako sada studira u Danskoj. Otkrila je i zašto nije postala majka

- Nisam imala priliku imati vlastito dijete jer sam puno radila i gotovo svakodnevno putovala. Svakako, čak i da sam imala neku nesuglasicu s partnerom s kojim bih imala dijete, mislim da bih se teško razvela jer sam jako osjetljiva. Ali zato imam tri kumčeta kojima sam mama, tetka, strina - kazala je Bebi Dol koja je ispričala i svoju neobičnu ljubavnu priču.

- Moja nana koja se udala u ugovoreni brak iako je bila zaljubljena u prvog susjeda, uvijek mi je govorila da se nikada ne plašim da ljubav neće doći. Molila me je da joj obećam kako će partner doći što god se događalo u životu. Svi su se začudili kad se pročulo da sam se udala. Roditelji mog supruga su porijeklom iz Srbije, a upoznali su se u Hollywoodu. On je drugi put dolazio u Srbiju 1999. godine s urnom svoje majke. Kako je sletio na aerodrom, na slabom srpskom se objašnjavao s carinikom da nosi urnu majke. U tom trenutku sirene su se oglasile i on se vratio u svoju zemlju. Bombe i sve i mi se sretnemo u dvorištu u centru Beograda. Dopao mi se prvi put kad sam ga vidjela, njegovi prsti i ruke. Otišla sam i dogodio mi se kvar na kompjuteru i prijateljica je baš njega poslala. Pričali smo cijelu noć, a kompjuter nismo ni pipnuli - kazala je Bebi Dol i dodala kako prvi put kad je išla na Farmu nije imala pojma kako to izgleda.

- Mislila sam da idem na selo tjedan dana. Tamo sam otišla sa kompjuterom i telefonom, nisam imala pojma da će mi sve oduzeti na ulazu. Kad sam ušla, pitala sam ljude zašto tako sjede, zašto ne idemo na kavu u kafić… Oni me tek gledaju i zabezeknu, mislili su da ih provociram, a ja ništa nisam shvatila - kazala je Bebi Dol koja u danskoj studira filozofiju.

- Studiram u Danskoj. Gotovo sam završila filozofiju, pa sam stjecajem okolnosti zbog posla i putovanja morala pauzirati. Rekla sam, kada naiđe trenutak da se tome posvetim i nastavim s učenjem koje jako volim, to će se dogoditi. S obzirom na obrazovanje, profesionalno i životno iskustvo, kontakte koje imam svuda po svijetu, sebe u budućnosti vidim kao savjetnicu iz sjene. Neću valjda po suncu dijeliti savjete - zaključila je Bebi Dol.

