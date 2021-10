Tragedije na filmskim setovima nisu rijetkost: padovi aviona, napad morskog psa i zaostali metci

Svijet je u šoku nakon što je holivudski glumac Alec Baldwin (63) na filmskom setu iz rekvizita upucao snimateljicu Halynu Hutchins (42) koja je preminula i redatelja Joela Souza (48) koji je ozlijeđen, a ova tragedija podsjetila je nekoliko slučajeva u kojima su na setovima filmova stradavale holivudske zvijezde.

Sličan slučaj dogodio se 1994. godine kada je glumac Michael Massee na setu upucao sina Bruce Leeja, Brandona Leeja koji je u filmu 'Vrana' imao glavnu ulogu. U završnoj sceni, Massee je trebao ispaliti hitac iz pištolja u Leeja, no u cijevi je pištolja je zaostalo zrno koje je Leeja teško ranilo, a unatoč brzoj operaciji Brandon nije preživio. Iako se prvo sumnjalo na ubojstvo istraga je pokazala da se radi o nesretnom slučaju, a iako je film bio dovršen, Massee ga nikada nije pogledao, kriveći sebe za smrt mladog glumca. Nakon tragičnog događaja, filmski setovi postali su mnogo sigurniji, no fatalna pogreška ponovno se dogodilo gotovo 27 godina kasnije.

Foto: Screenshot

-Naše misli su uz obitelji poginule Halyne Hutchin i ranjenog Joela Souze, ali i svih uključenih u incidentu. Nitko ne bi smio biti ubijen na filmskom setu pištoljem. Točka.- napisala je sestra Brandona Leeja, Sharon Lee na službenom profilu preminulog glumca kojim upravlja, a oglasio se i ožalošćeni filmski redatelj James Gunn na čijem se setu dogodila tragedija.

