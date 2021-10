Novi detalj strašne tragedije: Redatelj kojeg je ranio Baldwin pušten iz bolnice

Svijet ne prestaje brujiti o stravičnoj tragediji koja se dogodila na setu filma "Rust", na ranču Bonanza Creek, popularnoj filmskoj lokaciji južno od Santa Fea. Glumac i producent Alec Baldwin (63) pucao je iz vatrenog oružja i ubio bio snimateljicu Halynu Hutchins te ranio redatelja Joela Souzu.

Hutchins (42) je odmah prebačena helikopterom u sveučilišnu bolnicu New Meyico u Albuquerque gdje je preminula, a Souza je vozilom hitne pomoći odvezen u regionalni medicinski centar Christus St. Vincent u Santa Feu, radi saniranja ozljeda, priopćio je ured načelnika policije Santa Fea. Nakon što su mu sanirali prostrjelne rane Souza je otpušten iz bolnice, javlja Mirror.

Voditeljica Kate Garraway u emisiji Good Morning Britain kazala je da za sada nisu poznati detalji o njegovom trenutnom zdravstvenom stanju, ali i da se Joel trenutno osjeća puno bolje. Da je napustio bolnicu potvrdila je i glumica Frances Fisher na svom Twitteru i time demantirala glasine koje o tome kako se redatelj nalazi na odjelu intenzivne njege koje su počele kolati društvenim mrežama.

Hi @shannonrwatts

Those quotes are incorrect. And our director Joel Souza is out of hospital.

I don’t subscribe to the daily beast so if that’s what they’re saying, they are wrong.

Will you please correct them? https://t.co/s8LdkLKf0N