Hrvatski redatelj shrvan zbog tragedije Toma Sizemorea: 'Poput braće smo, potpuno sam prazan'

Thomas Edward Sizemore Jr. (61), američki glumac i producent, bori se za život u jednoj losanđeleškoj bolnici nakon što se u subotu oko 2 ujutro onesvijestio zbog aneurizme mozga. Navodno nema nade za njegov oporavak, a njegova obitelj trenutačno odlučuje hoće li isključiti aparate koji ga održavaju na životu. Redatelj Vjekoslav Katušin (39) je s glumcem ne samo surađivao na filmovima već je bio i jako blizak. Bili su dobri prijatelji. Katušin je podijelio svoje osjećaje povodom najnovijih tužnih vijesti o glumcu.

- Ne mogu opisati kako se osjećam. Šokiran sam i potpuno prazan. Strašno me pogodila ova vijest. Tom nije samo glumac i kolega, on je moj prijatelj. Uistinu poput brata. Jako smo bliski. Dopustio mi je da budem dio njegovog života i na tome sam mu uvijek zahvalan. Imamo smo mnogo zajedničkih tema i anegdota. On je odličan glumac, ali posebno istinski dobar čovjek. Mi smo imali mnogo zajedničkih planova i projekata, ali sada... – rekao je redatelj Vjekoslav Katušin koji je nedavno zbog snimanja filma Wrongful Death u Hrvatsku doveo i glumca Erica Robertsa.

Katušin je duboko potresen tragedijom koja je zadesila njegovog dragog kolegu. Posebno mu je teško jer se nedavno čuo s Tomom. Naime, s Tomom Sizemoreom, Vjekoslav se telefonom čuo krajem siječnja ove godine.

- Bilo je to ubrzo nakon završetka snimanja mog novog filma "Wrongful Death". Tom mi je tada čestitao na filmu. I strašno sam tužan zbog ovog što se dogodilo, posebno kad sam čuo da liječnici nisu optimistični što se tiče njegovog oporavka – naglasio je redatelj Katušin.

Glumac Tom Sizemore već je desetak dana u bolnici. U kritičnom stanju završio je u nedjelju 19. veljače, a njegov menadžer potvrdio je da ga je hitna pomoć prebacila u lokalnu bolnicu gdje je trenutno na odjelu intenzivne njege u kritičnom stanju. 61- godišnjeg glumca hospitalizirali su nakon moždanog udara. Podsjetimo, glumca su pronašli kako leži bez svijesti u svom domu, a doktori nisu optimistični oko oporavka.

U ponedjeljak navečer Sizemoreov agent Charles Lago u priopćenju za Times je obavijestio javnost o stanju glumca te podijelio mišljenje doktora koji tvrde da nema šanse za njegov oporavak.

- Danas su liječnici obavijestili njegovu obitelj da više nema nade i preporučili odluku o kraju života - izjavio je te podijelio kako je pred obitelji Sizemore sada najteže pitanje koje tjera na odluku hoće li ugasiti život glumca čije su šanse za oporavak gotovo nepostojeće.

TMZ podsjeća i da je glumac tijekom godina imao problema sa zlouporabom droga i sukobima sa zakonom. Nekoliko puta je bio uhićen, zbog vožnje u pijanom stanju, obiteljskog nasilja, ali i zbog posjedovanja nedozvoljenih supstanci.

Glumac Tom Sizemore filmskoj javnosti je najpoznatiji po ulogama u filmovima 'Spašavanje vojnika Ryana', 'Vrelina', 'Pad crnog jastreba'..., a posebnu čast da glumi i surađuje s Tomom je imao i naš redatelj Vjekoslav Katušin u dva projekta 2017. godine kad je Tom Sizemore posjetio i Hrvatsku te glumio u filmu "Someone Dies Tonight" i filmu "C.L.E.A.N" za kojeg je Tom Sizemore dobio nagradu u Las Vegasu za najbolju sporednu ulogu.

VIDEO Rođeni su krivog rodnog identiteta, prebrodili unutarnju borbu i postali svjetski poznati