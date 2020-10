HEP isključio struju u konobi Hrginog supruga, Hrga bijesna: U ovoj državi nema kraja manijacima

Bivša televizijska novinarka i urednica te savjetnica bivše predsjednice, Mirjana Hrga prije nekoliko mjeseci otkrila je kako je njezin suprug Staša Ste­­fanović s partnerom otvorio restoran Konobu Mare u Osoru na otoku Lošinju. Želja im je bila gostima ponuditi finu hranu od domaćih namirnica nabavljenih s lokalnih OPG-ova i u delicijima Konobe Mare gosti su uživali sve dok vlasnicima HEP nije isključio struju. Uzrujalo je to bivšu novinarku koja je na svom Facebook profilu opisala što se dogodilo i ne može vjerovati ovakvom razvoju situacije.

- U ovoj državi nema kraja manijacima. Nisam šutjela u novinarstvu, nisam u politici, neću ni u biznisu. Pošaljite 100 inspekcija, naći ćete nešto ako poželite, poznajemo vaše metode, pa onda pošaljite i ove ljude na burzu salonasi prokleti. Idioti iz HEPa. Kretenčine. Tužite me zbog uvrede a ja ću vas zbog svega ostalog. - počela je svoju objavu Hrga i nastavila objašnjavati:

Naime, manijaci početkom 9 mj pošalju dopis da trebamo u viši tarifni razred. Mi se očitujemo i kažemo: OK gospodo, gdje treba potpisati i koliko da platimo. Pošaljemo zahtjev za skuplju struju (!) I čekamo račun. Večeras 18.20.sati, u 18.30 stižu rezervacije za večeru. Manijaci nas isključe. I sad pišem iz mraka. Samo nas sramote. Kretenčine. Ovako pomažete u Covidu. Obavijestili ste podružnicu da ćete nas limitirati ali ne i nas?! Na osnovu čega to radite? Ako to radite meni sto radite drugima?! Pa majku vam vašu sto bi bilo da kao vaši pajdaši ne fiskaliziram svaku kavu?! Biste li mi onda manijaci poslali dan prije obavijest? Biste li me onda gsp Kucicu isključili ujutro prije ili navečer kad gosti odu? Biste li onda uz sve te pare imali neku jadnicu na centrali a ne da nakon silnog nabrajanja čujemo: "nazvali ste izvan radnog vremena". Dakle, do sutra. Sotone priglupe. To vam pišem večeras dok moje osoblje čeka vas manijake da završe radni dan! - napisala je uzrujana Mirjana Hrga.

Njezin suprug je bio malo pribraniji te je dodao objašnjenje ove situacije i napisao je detaljan tijek događaja i kako je uopće došlo do toga da im isključe struje.: Dobijemo dopis da nam je u konobi potrošnja struje veća od zakupljene i da do 15.10. moramo podnijeti zahtjev za dokup ili će nas limitirati. 29.09. šaljem zahtjev, dobijem potvrdu da je zaprimljen. 01.10. me zovu iz HEP Rijeka da ga dopunim (vjerovali ili ne nisam stavio kat.česticu??? koji će im bog to, ako već imamo ugovor i ako točno HEP zna koje smo brojno mjesto...pa poslali ste nam dopis...). Isti dan dopunjujem i dostavljam ugovor o zakupu sa kat.cest., adresom, površinom, klauzulom da vlasnici prostora dozvoljavaju da obavljamo neposredno sve radnje u vezi HEP-a. Ne dobivamo više ništa, očekujem rješenje i uplatnicu za dokup struje i oni nas isključe. Ne moram reći da je u tom času konoba puna gostiju, ne moram reći da nemamo do danas niti 1lipu duga prema HEP-u, ne moram reci da nas iskapčaju nakon njihovog radnog vremena pa možeš samo slušati govorni aparat. Sram ih bilo. - napisao je Stefanović.

Foto: Facebook