Reporterka koja je prva izvjestila o pucnjavi ispred Vlade: 'Zbog rijetke iznimke izvukli smo živu glavu'

Još se uvijek ne stišavaju reakcije na pucnjavu koja je u ponedjeljak ujutro šokirala Zagrepčane. Ispred Vladine zgrade na Markovu trgu pomahnitali mladić pucao je iz vatrenog oružja i ranio policajca, a potom i presudio sebi na Jabukovcu. O nesvakidašnjem događaju prva je izvijestila reporterka N1 televizije Ana Mlinarić koja se samo desetak minuta nakon pucnjave našla na Markovu trgu. Trebao je to za nju biti jedan sasvim običan radni dan koji je trebao započeti izvještajem ispred Vlade, a da će sa snimateljem Goranom Vejnovićem svjedočiti scenama kao iz filmova, nije mogla ni zamisliti.

– Čim smo izašli iz automobila, čuli smo povike “dajte vode”, “brzo”, “gdje je hitna”. Prvo mi je kroz glavu prošlo da je nekome pozlilo, no čim sam stupila na Markov trg, shvatila sam da je situacija puno ozbiljnija. U takvim situacijama automatski počinješ raditi. Naša je dužnost prema javnosti bila što prije izvijestiti o tome što se događa, dati sve informacije koje su bile na raspolaganju. Posebno u početku, kada je policija tragala za počiniteljem. Do 8 i 30 nije bilo jasno gdje se nalazi – govori nam reporterka koja je tog dana pukom srećom ispred Vlade stigla dvadesetak minuta kasnije.

Izbjegnuta tragedija

– Obično naši reporteri pred Vladu dolaze u 8 sati jer u 8 i 10 ide prvo javljanje uživo, no tog dana smo napravili rijetku iznimku i javljanje uživo s Markova trga odlučili pomaknuti na 8 i 30, nakon prvog gosta u studiju. Stigli smo 10-ak minuta nakon pucnjave, naravno ne znajući da će nas upravo to dočekati. Tek kasnije, kada mi je jedan zaposlenik Vlade kojega svakoga jutra oko 8 srećemo dok dolazi na posao rekao: “Izvukli smo živu glavu”, postala sam svjesna da bismo inače u vrijeme pucnjave bili upravo tamo. To se moglo dogoditi meni ili bilo kome od mojih kolega. I to je spoznaja koja nije nimalo ugodna – ističe Mlinarić. Pucnjava pred Vladom pokrenula je pitanje sigurnosti Markova trga, a i sama Ana priznaje kako se u tim trenucima osjećala ugroženo.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

– Kad je napadnuta zgrada Vlade, nekako mislite da će se u roku od nekoliko minuta na trgu pojaviti deseci opremljenih policajaca koji će osigurati prostor, blokirati promet, zatvoriti trg i zaštititi ljude koji se tamo i dalje nalaze. Posebno jer se u početku nije znalo gdje je počinitelj. Sve se to dogodilo kasnije. Helikopter je trg nadletio jednom, i to iza 9, sat vremena nakon pucnjave. Zbog svega toga, sve dok nismo dobili informaciju što je s napadačem, osjećala sam se ugroženo. Nismo imali osjećaj da je Trg sv. Marka siguran – priznaje reporterka. Unatoč svemu što se tog jutra događalo, Ana je uspjela ostati fokusirana i pribrana. Priznaje da joj je bilo teško gledati propucanog policajca i da je cijelo vrijeme osjećala brigu i gajila nadu da će sve biti u redu. – S druge strane, adrenalin je bio jak. Velika je to priča, upravo zbog toga fokus je tada uvijek na samom poslu. Između javljanja telefoniraš službama, policiji, institucijama, tražiš službene informacije, na vezi je i redakcija, treba gledati i što se događa na licu mjesta, tražiš svjedoke. Takvi zahtjevni tereni ne ostavljaju vremena za analizu i razmišljanje o tome kako se osjećaš. To je situacija u kojoj reporter mora biti odmjeren, miran, fokusiran. Imala sam to na umu – ističe 33-godišnja Zagrepčanka koja je već četiri godine dio vrijednog i neumornog tima N1 televizije.

Slijede promjene

Kako će njezin posao izgledati ubuduće, još ni sama ne zna. – Ono što zasad znamo jest da zadržavanje ispred Sabora i Vlade više nije dopušteno. Javljanja uživo, izjave i presice organizirat će se unutar institucija. Iz Vlade kažu da će medijima osiguravati izjave ministara, ipak ostaje pitanje hoće li novinari moći dobiti baš izjave koje budu tražili. Pred Vladom, naravno, to ograničenje nismo imali – zaključuje Ana Mlinarić.

Foto: N1/Screenshot