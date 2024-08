Hedviga iz 'Braka na prvu' s novim dečkom uživa u ovom dalekom otočnom raju

Bivša kandidatkinja showa "Brak na prvu" Hedviga Tandara uživa na odmoru na Maldivima u društvu svog dečka. Podijelila je nekoliko snimki na društvenim mrežama i pokazala kako odmaraju u ovom otočnom raju i uz video snimljen na pješčanim plažama napisala je: "Hoćeš li mi pokazati put?". Za Valentinovo ove godine dala je naslutiti kako u njezinom životu postoji poseban muškarac, a nedavno je pričala o tome kako provode ljeto zajedno.

"Već smo u dva navrata ovo ljeto bili na moru, a vrlo brzo se spremamo na putovanje k Indijskom oceanu. Imat ćemo aktivan odmor uz snorkeling čemu se jako veselim! Moram ispuniti svoju kvotu za daleka putovanja ove godine, a i obožavam provoditi maksimalno moguće vremena s njim što nam je limitirano zahtjevnošću njegovog posla, tako da se nadam što slabijem WIFI-ju na putu", rekla je nedavno za RTL Hedviga. Kada je otkrila da ima novu ljubav u životu ispričala je detalje njihovog odnosa i kako su njezinog partnera prihvatili prijatelji.

VEZANI ČLANCI

"Zaista postoji netko tko se neobično ugodno stvorio kad se sve sleglo. Jest da bi se brojao pod noviju osobu u mom životu, no dosta smo bitnih događaja već prošli, tih 'milestones'. Ja znam dio njegove obitelji, on potpunu moju i prijatelje, Petra ga je naravno upoznala i uživo neki dan na rođendanu, Andrea i Tihi znaju već neko vrijeme za njega. Ispada da je u Zagrebu često pa je od prijatelja dobio nadimak 'Purger'. Mislim da se dosta udomaćio, ne skrivamo se po gradu. I ovaj vikend provest ćemo zajedno, ali ne doma. Bez da ispada da ga hvalim jer je moj, najljepša njegova karakteristika je mogućnost otvorene komunikacije i ne bježanje pred stvarnim problemima. Suočava me sa situacijama i kad bih se ja, potaknuta prošlim iskustvima, zatvorila u sebe jer sam podosta opečena. Dobro, naravno, to što je jako visok i snažan dodatni je plus, naravno. Nećemo se lagati, iako me osvaja djelima jer je u tome konkretan, a pažljiv, lijepo je gledati nekoga kraj kog se osjećaš zaštićenom. No pomalo, mjesec po mjesec, nećemo se u ništa zaletavati. Do sad ima sve pluseve - ispričala je za RTL.hr

Tandara koja nije htjela otkriti identitet svoje ljubavi. Prošlo ljeto je otkrila kako ima epilepsiju, a povodom Međunarodnog dana epilepsije je pričala i o svom iskustvu otkako joj je dijagnosticirana epilepsija.

VIDEO Severina prepričala što se dogodilo na granici: 'Neću u Srbiju dok joj je diktator na vlasti'