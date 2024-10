Harmonikaš Leon sve je oduševio u 'Superstaru': Obitelj i djevojka su bili u šoku nakon nastupa

Leon Grd u "Superstaru" je izveo 'Žute dunje' i svoju autorsku pjesmu u pratnji harmonike te je dobio platinastu karticu od Tončija Huljića. Nije oduševio samo Huljića, i ostali članovi žirija koji čine Severina, Nika Turković i Filip Miletić udijelili su komplimente 19-godišnjem harmonikašu iz Ribič Brega. Svoj nastup u ovom RTL-ovu showu posvetio je djedu i djevojci, a na YouTubeu do jučer je njegov nastup u "Superstaru" bio pregledan više od 126 tisuća puta i gledatelji se ne prestaju diviti njegovu božanstvenom glasu i glazbenom talentu. Leonu je život bez glazbe nezamisliv, a ljubav prema harmonici počeo je pokazivati još u djetinjstvu. Talentirani mladić piše i svoje autorske pjesme i ima puno nastupa, a kako su njegovi bližnji reagirali nakon uspjeha u "Superstaru" i kako namjerava potrošiti nagradu u slučaju da pobijedi u showu, Leon nam je otkrio u razgovoru.

Jeste li očekivali ovoliko pozitivnih reakcija i komplimenata nakon nastupa u Superstaru?

Ne, uopće nisam očekivao ovoliko reakcija i pregleda na videu, jako sam iznenađen. Znao sam da će me ljudi zapaziti jer sam drukčiji od ostalih kandidata, ali nisam očekivao toliku pozornost.

Što su vam rekli članovi žirija kada su se kamere ugasile, je li bilo kakvih dodatnih savjeta?

Nakon što su se kamere ugasile, nije bilo komentara, zapravo nije ni bilo vremena jer smo išli jedan za drugim. Ekipa iz produkcije jako vrijedno radi, baš kao i ekipa iz žirija.

Kada se rodila vaša ljubav prema harmonici i narodnoj glazbi, kada ste uopće počeli svirati?

Ljubav prema harmonici i narodnoj glazbi rodila se prije mnogo godina, negdje u drugom ili trećem razredu osnovne škole. Ja sam oduvijek bio muzikalno dijete i stalno sam nešto pjevušio ili svirao tako da mi je želja bila probati i harmoniku, a velik utjecaj je imao djed koji me u tome podržavao. U trećem razredu osnovne škole upisao sam glazbenu školu, a kako sam želio upisati i srednju glazbenu školu, morao u trećem razredu glazbene škole akcelerirati i položiti 3. i 4. razred u jednoj godini. Između ostalog, u glazbenoj školi otkriveno je da sam dijete s apsolutnim sluhom što je dosta rijedak fenomen.

VEZANI ČLANCI

Je li se nakon "Superstara" povećao broj upita za nastupe i koje pjesme publika najviše traži od vas?

Imam nekoliko upita baš zbog "Superstara". Uglavnom, publika najviše traži narodnu glazbu i pokoju starogradsku pjesmu budući da me uspoređuju sa Zvonkom Bogdanom.

Dobili ste pohvale i za svoju autorsku pjesmu, imate li već dovoljno materijala za album i s kojom biste domaćom zvijezdom rado surađivali?

Da, dobio sam pohvale za svoj talent i rad, to mi je iznimno drago. Snimio sam već i objavio album od 14 pjesama, a imam još mnogo pjesama koje čekaju da ugledaju svjetlo dana. Vjerujem da ih ima dosta za jedan dobar album. Što se tiče domaće estrade, nikoga ne bih posebno izdvajao, mislim da bih sa svakime mogao uspostaviti dobru suradnju.

Jesu li vaši roditelji i djevojka bili zadovoljni vašim nastupom, jesu li vam oni najveći kritičari?

Malo je reći da su bili zadovoljni, mislim da je bolje reći da su bili u šoku, to govori sve. Nisu kritičari, već podrška. Znam da se mogu osloniti na njih kad god mi zatreba savjet.

GALERIJA Znate li tko je ovo? Pogledajte kako se naša bivša voditeljica mijenjala tijekom godina

Velika vam je ljubav i sakupljanje starih gramofonskih ploča i kaseta te raritetnih primjeraka klavijatura; što vas je navelo da se bavite ovim hobijem?

Uvijek sam pratio domaću narodnu glazbu i zanimale su me pjesme kojih nema na internetu pa sam zbog toga počeo sakupljati ploče i kasete. Što se tiče klavijatura, to mi je hobi baš zbog nekih određenih zvukova koji su vezani uz određeni model. Volim egzotične zvukove do kojih je malo teže doći, a obično se to nalazi u starim klavijaturama jer sve što je novo automatski je dostupno svima na internetu.

Koji su vam najdraži glazbenici, čiju glazbu i rad posebno cijenite?

Najdraži i najcjenjeniji aranžeri domaće glazbe su mi pokojni Miroslav Navračić i Tonči Huljić pa onda recimo vrlo cijenjeni aranžer iz prošlog stoljeća Kornelije Kovač ili Dragan Stojković Bosanac, a od pjevača koji su još uvijek na sceni najviše cijenim Lepu Brenu i Miroslava Ilića.

Da osvojite nagradu od 50 tisuća eura u "Superstaru", na što biste potrošili taj iznos?

Taj bi iznos uložio u sređivanje studija, znači u kupnju opreme i svega ostalog za profesionalno snimanje pjesama.