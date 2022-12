Hana Huljić zablistala u rijetkom izlasku, mini suknjom istaknula duge i vitke noge

Hana Huljić Grašo (31) došla je u petak navečer podržati majku Vjekoslavu (59) u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu gdje je promovirala svoj novi roman „La Petite Marie“, a objavljenog u izdanju Večernjeg lista. U svom drugom književnom djelu za odrasle Vjekoslava Huljić nam donosi priču o potrazi za izgubljenim obiteljskim korijenima čija se okosnica događa u Splitu i Parizu, a pratimo je na vremenskoj crti dužoj od sto godina. Uz kći Hanu, iz prvog reda ponosno ju je gledao i suprug Tonči Huljić (61) i sin Ivan.

Otkako je njezina veza, pa sada i brak, s glazbenikom Petrom Grašom izašla u javnost, ali i otkako je rodila kćerkicu Albu, Hana se ne pojavljuje često u javnosti stoga svakom novom pojavom iznenadi okupljene, a lijepim izgledom i oduševi. Ovog puta odlučila se za hrabru modnu kombinaciju pa je na kišni prosinački dan obukla mini suknju koju je uparila s crnom svilenom košuljom i crnim čizmama do koljena. Kosu je svezala u rep.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL 16.12.2022., Zagreb -Predstavljanje novog romana za odrasle "La Petite Marie" autorice Vjekoslave Huljic. Hana Huljic Graso, Tonci Huljic, Ivan Huljic. Photo: Neva Zganec/PIXSELL

S obzirom da supruga Petra i kćerkice Albe nije bilo, moguće je da su njih dvoje zajedno ostali kući.

Prvi čitatelji Vjekoslavinog romana su bili njeni najbliži, kći Hana, sin Ivan te suprug Tonči Huljić i svi su nam priznali kako nisu mogli sakriti suze pri prvom čitanju. - Prva sam pročitala knjigu i inače sam dosta osjetljiva na njezine radove, tako da sam mislila da je subjektivno što sam plakala dok sam je čitala, a onda sam kasnije čula da su i drugi plakali dok su čitali tako da je to ipak objektivna slika da je riječ o lijepoj knjizi. Najviše me dirnula ljubavna priča u knjizi - rekla je Hana i priznala nam je kako jedva čeka da i njezina kći Alba bude dovoljno odrasla za knjige za djecu koje je njezina mama napisala, a otkrila nam je i kako malena Alba već sada najviše reagira na glazbu i nema sumnje kako će glazba biti sastavni dio i njezinog života.

- Iskreno kada sam završio čitati knjigu moji su došli kod mene u Zagreb i svi smo bili u stanu i zatvorio sam se u kupaonicu da ne vide da plačem, a knjiga zapravo uopće nije tužna. Dirnula me cijela priča i način pripovijedanja i očekivao sam od mame ovakav roman i siguran sam kako će ubrzo napisati novu knjigu - kazao nam je Vjekoslavin sin Ivan.

S puno ponosa o novom literarnom djelu svoje supruge pričao nam je i Tonči Huljić. - Ponosan sam na sve što Vjekoslava radi i nažalost taj uspjeh i prepoznavanje Vjekoslave i mene kroz pop glazbu i estradu svraća pažnju od onoga što mi zapravo jesmo, a to je činjenica da se ja već 20 godina bavim cross over i klasičnom glazbom, a da Vjekoslava cijeli život piše knjige i romane. Bio sam dirnut riječima svih večeras, pogotovo Julijaninim riječima jer se i ona poput mene raduje talentiranim ljudima. Nisam ni primijetio da Vjekoslava piše roman, znao sam da to radi ali to nije opterećivalo druge aspekte života kojim se ona bavi, a to je da je stup cijele obitelji Huljić - kazao nam je Tonči Huljić.

Autorica se zahvalila svima na lijepim riječima i podršci i rekla je kako je roman i likove imala dugo u glavi prije nego ga je uopće počela pisati.

- Divan je posao pisca jer možeš izmišljati do mile volje, kad ti kao djetetu kažu ne izmišljaj i kad odrastemo mi i dalje imamo to dijete u sebi koje voli izmišljati i tako sam krenula s izmišljanjem. Roman je na dva nivoa kroz stotinu godina i pratim putovanje glavnih likova kroz Split i Pariz i to je roman o velikim i neuništivim ljubavima, jer ljubav je odskočna daska za sve što nas okružuje. Isto tako roman je i potraga, jer cijeli život je kao rudnik i kopaš rukama, nogama i srcem da bi iskopao ili prašinu ili dijamante. - kazala je Vjekoslava.

