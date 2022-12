Natasha iz Supertalenta pobjegla je iz Mariupola: Bombe su padale, spavali smo u autu i mislila sam da proživljavam zadnje sekunde života

Natasha Korotkina svojom izvedbom u polufinalu "Supertalenta" još jednom je publici pokazala čarobne pokrete uz egzotične zvukove i odvela ih je svojim plesom na neko ljepše mjesto. U finale se nije plasirala, ali je u Hrvatskoj ova Ukrajinka stekla brojne obožavatelje koji joj se i dalje javljaju i puni su komplimenata za njezine plesne vještine.

- Odlučila sam sudjelovati jer sam vidjela ovaj show već prije i moja prijateljica je sudjelovala prošle godine, htjela sam svoj talent pokazati u Hrvatskoj. Od samog početka audicija vidjela sam sebe u finalu i razmišljala sam od tome od početka i u polufinalu sam imala isti osjećaj i žao mi je što nisam prošla u finale. - iskreno će Natasha. Kaže nam kako trbušni ples, uz talent, zahtijeva puno truda i rada te nam objašnjava kako se rodila njezina ljubav prema ovoj plesnoj vještini.

- Bavila sam se standardnim plesom od svoje 5-6 godine i išla sam na brojna natjecanja, a završila sam i glazbenu školu i sviram klavir. Kada sam s 13 godina s obitelji bila u cirkusu prvi put sam vidjela izvedbu orijentalnog plesa i to me očaralo i zaljubila sam se u taj tip plesa i odlučila sam se baviti time. Išla sam na brojne radionice i natjecanja diljem svijeta i počela sam podučavati druge trbušnom plesu. Za mene je trbušni ples magičan i nadam se da uspijevam drugima prenijeti tu strast koju osjećam za ovim plesom i volim tu magiju dijeliti s drugima. Odabrala sam ga jer mi ovaj ples omogućava slobodu za kreiranjem i mogu stvarati svoje pokrete, glazbu i outfite. Profesionalni sam koreograf i volim taj magični i egzotični dio oko trbušnog plesa te kreiram svoj poseban stil i to je fusion trbušni ples koji se sastoji od različitih komponenti i tehnika - objasnila nam je.

Natasha je rodom iz Mariupola iz kojeg je uspjela pobjeći dok je grad bio konstantno bombardiran i jedva je izvukla živu glavu. U vrijeme kad je počeo rat bila sam u Kijevu u televizijskom plesnom projektu i na dan kada je počeo rat trebala sam snimati emisiju, ali tog dana u pet sati ujutro počeli su napadi, nitko nije znao što se točno događa niti sam bila spremna za činjenicu da počinje rat. Odlučila sam vratiti se u Mariupol, doslovno zadnjim vlakom sam se vratili i cijeli grad je uskoro bio okupiran i bombardiran cijelo vrijeme. Nismo mogli izaći iz grada i bilo je nemoguće napustiti ga, nismo imali goriva i moja ulica je posebno bila bombardirana. Bilo je to teško, užasno i stresno iskustvo. Grad je bio uništen, a bombe su na moje susjedstvo i ulicu padale deset dana neprestano i mnogi su moji susjedi preminuli. Skrivali smo se u garaži, bilo je hladno (-10 stupnjeva), bili smo pod stresom, i to neću nikada zaboraviti. Teško je pričati o tome, ali znam da i vaš narod to razumije jer znam da ste bili u ratu i možete shvatiti kroz što sam prošla. - priča nam Natasha i nastavlja o tome kako je s roditeljima uspjela pobjeći.

- Bog nam je dao šansu da preživimo i uspjeli smo pobjeći, iako je bilo jako riskantno i kada su krajem ožujka borbe počele na drugom kraju grada odlučili smo pokušati izaći iz grada iako nismo imali goriva. Otišli smo do prvog sela i tamo smo nakon 24 sata uspjeli kupiti gorivo i polako smo se kretali dalje. Spavali smo na ulici u automobilu i često sam imala dojam kako proživljavam zadnje sekunde svog života, bila sam prestrašena. - prisjeća se. Njezin brat s obitelji je ostao u gradu i nakon što je s roditeljima pobjegla dugo vremena nije znala je li joj brat živ, tek nakon tri mjeseca su stupili u kontakt i na kraju je i on uspio izaći iz grada.

- S roditeljima i mojim psom i mačkom živim sada u Švicarskoj. Izašli smo preko Rumunjske i prošli smo kroz Hrvatsku i nadam se da ću se jednog dana vratiti i razgledati i vašu obalu i sve znamenitosti. Neko vrijeme smo bili u Italiji i igrom sudbine smo završili u Švicarskoj gdje i dalje uspijevam graditi svoju karijeru - s puno optimizma nam govori Natasha i jedina želja koju ima u 2023. godini je - mir. - Molim se za mir. Svijet mora biti u miru i to je moja jedina želja, moramo biti dobri jedni prema drugima i voljeti se - poručuje.

